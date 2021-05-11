Украина не хочет войны, но будет наращивать военную мощь, – Зеленский
Владимир Зеленский отметил, что Украина – цивилизованная страна, которая не хочет войны. Впрочем, чтобы защитить себя, наше государство будет наращивать свою мощность.
Источник:24 канал
Владимир Зеленский своим выступлением открыл форум "Украина 30. Безопасность". Он отметил: пока придется говорить о таких угрозах, которые раньше казались для Украины совсем неактуальными.
Тем временем На саммите "Бухарестской девятки" страны НАТО заявили о поддержке Украины
Украина будет наращивать боевой потенциал
С начала 2014 года у украинцев не осталось сомнений, что безопасность – это главное условие существования государства, отметил Зеленский. Следовательно, необходимо наращивать боевую мощность. Потому что именно она, как заявил президент, станет гарантом спокойствия и стабильности, что ни у кого не возникнет мысли забрать что-то у Украины, как это уже произошло раньше.
Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал. Как и любая цивилизованная страна, Украина не хочет войны. Но для мира, как бы это парадоксально ни звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию,
– сказал Зеленский.
Как это будут воплощать
Согласно Стратегии нацбезопасности Украина будет добиваться:
- усиления оборонных и безопасностных возможностей;
- усиления международной поддержки Украины;
- усиления политического, экономического, правового давления на агрессора.
Главные приоритеты защиты безопасности Украины, по словам Зеленского:
- боеспособные вооруженные силы;
- подготовленный военный резерв;
- эффективная территориальная оборона;
- способность защищать Украину в воздухе, на земле, на море и в киберпространстве.
Выступление Зеленского на форуме "Украина 30": смотрите видео
Поделиться новостью