Владимир Зеленский отметил, что Украина – цивилизованная страна, которая не хочет войны. Впрочем, чтобы защитить себя, наше государство будет наращивать свою мощность.

Владимир Зеленский своим выступлением открыл форум "Украина 30. Безопасность". Он отметил: пока придется говорить о таких угрозах, которые раньше казались для Украины совсем неактуальными.

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Украина будет наращивать боевой потенциал

С начала 2014 года у украинцев не осталось сомнений, что безопасность – это главное условие существования государства, отметил Зеленский. Следовательно, необходимо наращивать боевую мощность. Потому что именно она, как заявил президент, станет гарантом спокойствия и стабильности, что ни у кого не возникнет мысли забрать что-то у Украины, как это уже произошло раньше.

Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал. Как и любая цивилизованная страна, Украина не хочет войны. Но для мира, как бы это парадоксально ни звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию,

– сказал Зеленский.

Как это будут воплощать

Согласно Стратегии нацбезопасности Украина будет добиваться:

усиления оборонных и безопасностных возможностей;

усиления международной поддержки Украины;

усиления политического, экономического, правового давления на агрессора.

Главные приоритеты защиты безопасности Украины, по словам Зеленского:

боеспособные вооруженные силы;

подготовленный военный резерв;

эффективная территориальная оборона;

способность защищать Украину в воздухе, на земле, на море и в киберпространстве.

Справка. Форум "Украина 30. Безопасность" будет проходить в течение 11 – 13 мая 2021 года. Основной темой для обсуждения станет то, как государство заботится о безопасности граждан, а также какой является и должна стать украинская армия. Обсуждение в формате форума в течение нескольких недель не проводили из-за локдауна в Киеве.

Выступление Зеленского на форуме "Украина 30": смотрите видео