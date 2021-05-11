Україна не хоче війни, але буде нарощувати військову потужність, – Зеленський
Володимир Зеленський зазначив, що Україна – цивілізована країна, яка не хоче війни. Втім, аби захистити себе, наша держава буде нарощувати свою потужність.
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський своїм виступом відкрив форум "Україна 30. Безпека". Він зазначив: наразі доведеться говорити про такі загрози, які раніше здавалися для України зовсім неактуальними.
Тим часом На саміті "Бухарестської дев'ятки" країни НАТО заявили про підтримку України
Україна буде нарощувати бойовий потенціал
З початку 2014 року в українців не залишилося сумнівів, що безпека – це головна умова існування держави, зазначив Зеленський. Відтак, необхідно нарощувати бойову потужність. Адже саме вона, як заявив президент, стане гарантом спокою і стабільності, що ні в кого не виникне думка забрати щось в України, як це вже сталося раніше.
Ми продовжуємо стримувати російську агресію і нарощуємо свій бойовий потенціал. Як і будь-яка цивілізована країна, Україна не хоче війни. Але для миру, як би це парадоксально не звучало, вона має мати сильну і боєздатну армію,
– сказав Зеленський.
Як це будуть втілювати
Згідно зі Стратегією нацбезпеки Україна домагатиметься:
- посилення оборонних і безпекових спроможностей;
- посилення міжнародної підтримки України;
- посилення політичного, економічного, правового тиску на агресора.
Головні пріоритети захисту безпеки України, за словами Зеленського:
- боєздатні Збройні сили;
- підготовлений військовий резерв;
- ефективна територіальна оборона;
- здатність захищати Україну в повітрі, на землі, на морі та у кіберпросторі.
Виступ Зеленського на форумі "Україна 30": дивіться відео
Поділитися новиною