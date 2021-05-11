Володимир Зеленський зазначив, що Україна – цивілізована країна, яка не хоче війни. Втім, аби захистити себе, наша держава буде нарощувати свою потужність.

Володимир Зеленський своїм виступом відкрив форум "Україна 30. Безпека". Він зазначив: наразі доведеться говорити про такі загрози, які раніше здавалися для України зовсім неактуальними.

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Україна буде нарощувати бойовий потенціал

З початку 2014 року в українців не залишилося сумнівів, що безпека – це головна умова існування держави, зазначив Зеленський. Відтак, необхідно нарощувати бойову потужність. Адже саме вона, як заявив президент, стане гарантом спокою і стабільності, що ні в кого не виникне думка забрати щось в України, як це вже сталося раніше.

Ми продовжуємо стримувати російську агресію і нарощуємо свій бойовий потенціал. Як і будь-яка цивілізована країна, Україна не хоче війни. Але для миру, як би це парадоксально не звучало, вона має мати сильну і боєздатну армію,

– сказав Зеленський.

Як це будуть втілювати

Згідно зі Стратегією нацбезпеки Україна домагатиметься:

посилення оборонних і безпекових спроможностей;

посилення міжнародної підтримки України;

посилення політичного, економічного, правового тиску на агресора.

Головні пріоритети захисту безпеки України, за словами Зеленського:

боєздатні Збройні сили;

підготовлений військовий резерв;

ефективна територіальна оборона;

здатність захищати Україну в повітрі, на землі, на морі та у кіберпросторі.

Довідка. Форум "Україна 30. Безпека" триватиме протягом 11 – 13 травня 2021 року. Основною темою для обговорення стане те, як держава дбає про безпеку громадян, а також якою є і повинна стати українська армія. Обговорення у форматі форуму протягом кількох тижнів не проводили через локдаун у Києві.

Виступ Зеленського на форумі "Україна 30": дивіться відео