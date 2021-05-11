Баканов назвав 5 напрямків, звідки може напасти Росія
Попри те, що напруження біля кордону України зменшилося, частина російських військ залишилася на місці. Іван Баканов назвав 5 основних напрямків, звідки може напасти Москва.
Джерело:Форум Україна 30
Глава Служби безпеки України не виключає, що Кремль може спробувати напасти зі сторони Білорусі. Однак, крім того, чиновник назвав ще 5 напрямків, які під загрозою.
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Звідки може вдарити Росія
- Сіверський оперативний напрям – під загрозою Сумська та Чернігівська області;
- Слобожанський – Харківська область;
- Донецький – Донбас;
- Південнобузький – Одеська область;
- Кримський – Херсонська область і все азово-чорноморське узбережжя України.
65% українського кордону уразливі, а решта 35% кордону на західному напрямку теж вимагають пильності з боку нашої держави. Росія активно використовує і підживлює націоналістичні рухи в країнах, щоб впливати на ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраве тому підтвердження,
– розповів Баканов.
Скільки військ залишається біля кордону
Глава СБУ пояснив, що агресор наразі вивів лише війська з Криму. Сьогодні бойовий і чисельний склад російської армії вздовж кордону України і в тимчасово окупованому Криму становить близько 100 тисяч осіб.
"Танки, бойові літаки, кораблі, вертольоти, батальйонно-тактичні групи, групи ракетних військ і артилерії", – додав Баканов.
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