В то же время Франция, Германия, Италии, Великобритания, Китай и Россия хотят, чтобы Георгиева осталась на посту. Сейчас исполнительный совет МВФ разделился на 2 лагеря.

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Всего в Исполнительный совет входят 24 страны. В течение последних нескольких дней провели несколько встреч. На них обсуждали отставку Георгиевой. В то же время решение не приняли.

По данным СМИ, участникам удалось достичь прогресса в оценке ситуации. Итак, окончательное решение примут "очень скоро".

СМИ сообщили, что на ситуацию повлиял скандал вокруг рейтинга Doing Business и участия в нем Георгиевой.

Скандал с Георгиевой: главное