Водночас Франція, Німеччина, Італії, Великобританія, Китай та Росія хочуть, аби Георгієва залишилася на посаді. Наразі виконавча рада МВФ розділилася на 2 табори.

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Загалом до виконавчої ради входять 24 країни. Упродовж останніх декількох днів провели декілька зустрічей. На них обговорювали відставку Георгієвої. Водночас рішення не ухвалили.

За даними ЗМІ, учасникам вдалося досягнути прогресу в оцінці ситуації. Отже, остаточне рішення ухвалять "дуже скоро".

ЗМІ повідомили, що на ситуацію вплинув скандал навколо рейтингу Doing Business і участі в ньому Георгієвої.

Скандал з Георгієвою: головне