Обращения к своим гражданам в течение 5 марта появились в пресс-службах Госдепа США и Министерства иностранных дел Канады.

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В министерстве иностранных дел Канады сограждан попросили покинуть Россию "пока еще доступен коммерческий транспорт". Канадцев призвали избегать любых поездок в страну-агрессорку.

Напомним, ранее посольство США в Москве просило американцев срочно покинуть Россию, аргументируя это закрытием неба многими странами для российских самолетов.

Однако теперь Соединенные Штаты подтвердили, что существует риск возможного преследования американцев со стороны российских силовиков – ФСБ. Кроме того, в Госдепе подчеркнули, что в России произвольно применяют собственное законодательство.

Граждане США должны немедленно покинуть Россию,

– заявили в Госдепе США.

Там добавили, что посольство США в России имеет ограниченные возможности для помощи своим гражданам.

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