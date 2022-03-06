Звернення до своїх громадян протягом 5 березня з'явились у пресслужбах Держдепу США та Міністерства закордонних справ Канади, передає 24 канал.

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У міністерстві закордонних справ Канади співгромадян попросили покинути Росію "поки ще доступний комерційний транспорт". Канадців закликали уникати будь-яких поїздок до країни-агресорки.

Нагадаємо, що раніше посольство США в Москві просило американців терміново покинути Росію, аргументуючи це закриттям неба багатьма країнами для російських літаків.

Однак тепер Сполучені Штати підтвердили, що існує ризик можливого переслідування американців з боку російських силовиків – ФСБ. Крім того, у Держдепі підкреслили, що у Росії довільно застосовують власне законодавство.

Громадяни США повинні негайно покинути Росію,

– заявили у Держдепі США.

Там додали, що посольство США у Росії має обмежені можливості у допомозі своїм громадянам.

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