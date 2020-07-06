В США в выходные 4 – 5 июля отмечали День независимости. В этом году праздники были омрачены массовыми беспорядками, в результате которых погибли 27 человек. Еще сотни получили ранения.

В ходе беспорядков в различных городах Соединенных Штатов вооруженные люди стреляли по жилым домам, автомобилям и простым прохожим, сообщает ABC News.

Важно Стрельба на семейном празднике в Чикаго: погибли 5 человек, среди них – дети

Кровавые стычки произошли в Чикаго. Там огнестрельные ранения получили сразу 72 человека, из которых 15 погибли. Среди жертв есть 7-летняя девочка и 14-летний мальчик.

Девочка играла перед домом своей бабушки, когда к нему подъехала машина, из которой неизвестные открыли огонь. Ребенок получил пулевое ранение в голову, от которого и погиб.

Мальчик погиб от огнестрельного ранения в спину. Его вместе с другими людьми неизвестные расстреляли сзади. Еще двое детей, которым по 11 и 15 лет, получили ранения в результате этого инцидента.

В Нью-Йорке беспорядки также были крайне серьезными. Вследствие обстрелов пострадали по меньшей мере 40 человек. Из них четверо погибли.

Еще один ребенок погиб в Атланте. Там неизвестные обстреляли машину, в которой находились несколько взрослых и 8-летняя девочка.

Где еще произошли волнения в США: