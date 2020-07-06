В США на День независимости произошли массовые беспорядки: погибли 27 человек, среди них дети
В США в выходные 4 – 5 июля отмечали День независимости. В этом году праздники были омрачены массовыми беспорядками, в результате которых погибли 27 человек. Еще сотни получили ранения.
В ходе беспорядков в различных городах Соединенных Штатов вооруженные люди стреляли по жилым домам, автомобилям и простым прохожим, сообщает ABC News.
Важно Стрельба на семейном празднике в Чикаго: погибли 5 человек, среди них – дети
Кровавые стычки произошли в Чикаго. Там огнестрельные ранения получили сразу 72 человека, из которых 15 погибли. Среди жертв есть 7-летняя девочка и 14-летний мальчик.
Девочка играла перед домом своей бабушки, когда к нему подъехала машина, из которой неизвестные открыли огонь. Ребенок получил пулевое ранение в голову, от которого и погиб.
Мальчик погиб от огнестрельного ранения в спину. Его вместе с другими людьми неизвестные расстреляли сзади. Еще двое детей, которым по 11 и 15 лет, получили ранения в результате этого инцидента.
В Нью-Йорке беспорядки также были крайне серьезными. Вследствие обстрелов пострадали по меньшей мере 40 человек. Из них четверо погибли.
Еще один ребенок погиб в Атланте. Там неизвестные обстреляли машину, в которой находились несколько взрослых и 8-летняя девочка.
Где еще произошли волнения в США:
- Гринвилл (Южная Каролина) – 8 раненых, 2 убитых;
- Балтимор (Мэриленд) – 8 раненых, 1 убит;
- Омаха (Небраска) – 8 раненых;
- Детройт (Мичиган) – 5 раненых, 2 убитых;
- Мемфис (Теннеси) – 4 раненых, 1 убит;
- Кливленд (Огайо) – 4 раненых;
- Филадельфия (Пенсильвания) – 4 раненых;
- Сент-Луис (Миссури) – 1 ранен.