У США до Дня незалежності сталися масові заворушення: загинули 27 людей, серед яких діти
У США впродовж вихідних 4 – 5 липня відзначали День незалежності. Цього року свята не вдалося, адже воно супроводжувалося масовими заворушеннями, внаслідок яких загинули 27 людей. Ще сотні отримали поранення.
У ході заворушень у різних містах Сполучених Штатів озброєні люди стріляли по житлових будинках, автівках і простих перехожих, повідомляє ABC News.
Важливо Стрілянина на сімейному святі у Чикаго: загинули 5 осіб, серед них – діти
Найкривавіші сутички трапилися в Чикаго. Там вогнепальні поранення отримали одразу 72 людей, з яких 15 загинули. Серед жертв є 7-річна дівчинка й 14-річний хлопчик.
Дівчинка гралася перед будинком своєї бабусі, коли до нього під'їхала автівка, з якої невідомі відкрили вогонь. Дитина отримала кульове поранення в голову, від якого й загинула.
Натомість хлопчик загинув від вогнепального поранення у спину. Його разом з іншими людьми невідомі розстріляли ззаду. Ще двоє дітей, яким по 11 і 15 років, отримали поранення внаслідок цього інциденту.
У Нью-Йорку заворушення також були вкрай серйозними. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше 40 людей. З них четверо загинули.
Ще одна дитина загинула в Атланті. Там невідомі обстріляли машину, в якій перебували кілька дорослих і 8-річна дівчинка.
Де ще відбулися заворушення у США:
- Грінвілл (Південна Кароліна) – 8 поранених, 2 вбитих;
- Балтімор (Меріленд) – 8 поранених, 1 убитий;
- Омаха (Небраска) – 8 поранених;
- Детройт (Мічиган) – 5 поранених, 2 вбитих;
- Мемфіс (Теннесі)– 4 поранених, 1 убитий;
- Клівленд (Огайо) – 4 поранених;
- Філадельфія (Пенсильванія) – 4 поранених;
- Сент-Луїс (Міссурі) – 1 поранений.