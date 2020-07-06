У США впродовж вихідних 4 – 5 липня відзначали День незалежності. Цього року свята не вдалося, адже воно супроводжувалося масовими заворушеннями, внаслідок яких загинули 27 людей. Ще сотні отримали поранення.

У ході заворушень у різних містах Сполучених Штатів озброєні люди стріляли по житлових будинках, автівках і простих перехожих, повідомляє ABC News.

Важливо Стрілянина на сімейному святі у Чикаго: загинули 5 осіб, серед них – діти

Найкривавіші сутички трапилися в Чикаго. Там вогнепальні поранення отримали одразу 72 людей, з яких 15 загинули. Серед жертв є 7-річна дівчинка й 14-річний хлопчик.

Дівчинка гралася перед будинком своєї бабусі, коли до нього під'їхала автівка, з якої невідомі відкрили вогонь. Дитина отримала кульове поранення в голову, від якого й загинула.

Натомість хлопчик загинув від вогнепального поранення у спину. Його разом з іншими людьми невідомі розстріляли ззаду. Ще двоє дітей, яким по 11 і 15 років, отримали поранення внаслідок цього інциденту.

У Нью-Йорку заворушення також були вкрай серйозними. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше 40 людей. З них четверо загинули.

Ще одна дитина загинула в Атланті. Там невідомі обстріляли машину, в якій перебували кілька дорослих і 8-річна дівчинка.

Де ще відбулися заворушення у США: