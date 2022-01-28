Своє ймовірне вторгнення в Україну Росія, зокрема, пояснює тим, що це НАТО начебто становить їй загрозу. Усе тому, що прагне розширюватися ближче до російських кордонів.

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Мовляв, Москва не почуватиме себе у безпеці, якщо й Україна долучиться до Північноатлантичного альянсу. Бази та ракети НАТО тоді начебто взагалі впритул наблизяться до російських кордонів.

Чого Росія вимагає від НАТО

Для того, щоб такого не сталося, Росія й вимагає гарантувати їй, що Україну в НАТО не візьмуть.

Якщо таких гарантій вона не отримає, то, мовляв, вимушена буде на випередження зробити з України силою буферну зону – захопити нашу державу першою, поки її не захопило НАТО.

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Я не намагатимуся навіть цю маячню аналізувати й вказувати на очевидні розбіжності у логіці Кремля.

Мовиться про інше – висунутий Москвою ультиматум країнам НАТО в цілому і США, а також про відмову Заходу цей ультиматум виконувати.

Що США відповіли Росії

Письмову відмову з боку США особисто передав росіянам американський посол у Москві Джон Салліван. Її текст поки не оприлюднили, але держсекретар Ентоні Блінкен коротко його вже переказав.



Ентоні Блінкен коротко переказав зміст відповіді США для Росії / Фото Getty Images

Зокрема, там мовиться про підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України, а також про те, що наша держава на власний розсуд може обирати для себе союзи та безпекові домовленості.

Негативну відповідь Росії від США підтвердив й головний російський дипломат Сергій Лавров. Він заявив, що передасть її у Кремль і вже Володимир Путін вирішуватиме, як на неї реагувати.

Як може відреагувати Путін

Однак ми з вами реакцію Путіна можемо самі зараз спрогнозувати. Там 2 варіанти: або він погодиться, або ж дуже розізлиться. Обговорімо обидва варіанти.

Отже, якщо Путін відмову проковтне, то нам з вами треба буде активніше вмовляти решту країн НАТО таки проголосувати позитивно за наше до них приєднання.

Насправді нам є що їм запропонувати. Навіть тим, з ким в нас тепер є "певні непорозуміння", як от з Угорщиною.

Втім, вчергове наголошую, що з усіма країнами НАТО, які зараз може й проти вступу України до НАТО, у нас є поле маневрів та домовлянь. Тому їхня теперішня відмова Україні – ще не остаточний вирок і не привід істерити.

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Якщо ж Путін розізлиться через цю відмову США, то куди нам діватися – доведеться воювати й силою вчергове доводити кремлівському карлику, що він не має права вказувати щось Україні.

Ба більше, ми не маємо жодного бажання рухатися у бік "СРСР 2.0".



Володимира Путіна може розгнівати відмова США / Фото Getty Images

Що може зупинити Росію від нападу

США вслід за Німеччиною попередили Росію, що у разі вторгнення в Україну газопровід "Північний потік-2" зупинять. Чому ця новина вкрай важлива? Бо вона реально може зупинити Кремль від вторгнення.

Усе тому, що Росія має перед Європою зобов'язання, контракти на постачання свого блакитного палива.

Дотепер значну частину цих обсягів перекачували саме українською трубою, яка нам від СРСР у спадок дісталася.

Це стримувало Росію від вторгнення, бо блискавично Україну не захопиш і ми б завжди десь під Львовом встигли б "трубу" підірвати, щоб хоч так Росії насолити. Відповідно для заміни української труби Росія й побудувала "Північний потік-2".

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Однак якщо тепер Німеччина й США попереджають, що у разі війни роботу газогону точно зупинять, то це буквально повертає Росію на попередні позиції, коли українська ГТС була для неї тим запобіжником, який стримував від вторгнення.

Тому й кажу, що ця новина від США та Німеччини є для України нам вкрай важливою і позитивною, бо плутає плани Росії та втримує її від вторгнення.

Канада продовжила військову місію

Союзники-канадці потішили. Уряд країни вирішив вдвічі збільшити місію військових в Україні – до 400 армійців.

Також вже найближчим часом ще 600 інструкторів відправляться в Україну. Як на мене, це непоганий обмін – цивільні родини канадських дипломатів з України виїжджають, але їх замінять ті, хто може нам реально допомогти.

Якою є позиція Туреччини

Також з дипломатичних кроків врегулювання "російського військового божевілля" маємо заяву від турецького президента.

Реджеп Ердоган вчергове нагадав про своє запрошення Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському зустрітися для переговорів на нейтральній території, тобто в Туреччині.

Водночас Ердоган підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.



Ердоган підтримав суверенітет України / Фото Getty Images

Як німці ставляться до надання зброї Україні

Ну й наостанок про наших союзників-німців, які, як відомо, відмовляються нам зброю для самозахисту постачати. Якщо ви дотепер думали, що таку позицію німецькі можновладці мають через те, що вони всі "у Путіна на зарплаті", то, на жаль, це може бути лише однією з причин.

Інша – такої позиції від своїх політиків вимагають пересічні німці. Згідно з результатами соцопитування, проведеного в країні, майже 60% опитаних виступають проти того, аби давати Україні зброю.

Ще 20% не мають відповіді на це запитання. Лише кожен п'ятий німець відповів, що, можливо, варто було б прислухатися до запитів офіційного Києва.

От таким є справжнє ставлення пересічних німців до наших з вами проблем й загрози бути знищеними Росією. Ну, знатимемо, як то кажуть, хто нам друг, а хто ні.