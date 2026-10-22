США продолжают убеждать Украину согласиться на мирное соглашение, которое может предусматривать территориальные уступки России. В то же время возникают проблемы с американскими предупреждениями о ракетных атаках, а представители Кремля все откровеннее говорят о неизменности своих требований и возможном ослаблении позиций Дональда Трампа.

Журналист Роман Цимбалюк в своем авторском обзоре на YouTube для 24 Канала проанализировал, почему уступки не заставят Россию отказаться от начальных целей войны. Он также объяснил, как перебои с разведданными влияют на украинскую систему ПВО, почему Москва угрожает Европе ядерным оружием и что стоит за резкой критикой Трампа со стороны российских политиков.

Разведданные США и давление на Киев

Американская система раннего предупреждения о ракетном нападении играет важную роль в защите Украины от российской баллистики. Спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски ракет еще над российской территорией, а полученные данные используются для определения направления их полета и подготовки к перехвату.

Для оперативно-тактических баллистических ракет время подлета может составлять всего пять-семь минут. Украинским расчетам ПВО необходимо успеть привести оборудование в боевую готовность, проверить его работу, обнаружить цель и применить соответствующие средства поражения.

Ситуация становится особенно сложной из-за ограниченного количества ракет для комплексов Patriot. Даже своевременное обнаружение воздушной цели не гарантирует ее уничтожения, если расчет не располагает необходимым боекомплектом.

Эта информация критически важна. За пять-семь минут можно привести средства ПВО в боевую готовность, провести функциональный контроль, выйти в эфир, обнаружить баллистическую цель и сбить ее. Если, конечно, есть Patriot, потому что с этим тоже большой вопрос,

– пояснил Цимбалюк.

В последнее время Украина сталкивалась с отсутствием необходимых американских предупреждений о ракетных пусках. В Вашингтоне отрицали намеренное ограничение разведывательной поддержки и объясняли проблемы техническими неисправностями, однако журналист поставил под сомнение такие объяснения.

Проблемы с предупреждениями совпали с активными попытками Белого дома добиться от Киева уступок в переговорах с Москвой. The New York Times сообщала, что представители американской администрации убеждают Украину согласиться на потенциальное соглашение, обещая определенные экономические выгоды.

При этом договоренности могут в значительной степени соответствовать российским требованиям. Американские чиновники считают, что война находится на переломном этапе, и ожидают от Владимира Зеленского демонстрации готовности к компромиссам, в частности в отношении украинских территорий.

Помощники Трампа настаивают, что война сейчас находится в переломной точке. Следующий шаг, мол, за Зеленским. Он должен доказать главе Белого дома свою готовность заключить соглашение с Москвой, даже если это будет означать отказ от суверенной территории. А зачем это нужно Дональду Трампу, который вскоре может лишиться значительной части своего политического влияния?

– отметил журналист, анализируя публикацию The New York Times.

В то же время украинское руководство пытается повлиять на позицию Вашингтона через американское общественное мнение. По словам Цимбалюка, Зеленский в течение одной недели дал более десяти интервью американским СМИ, объясняя последствия возможного соглашения на российских условиях.

Позиция Трампа не находит единодушной поддержки даже среди республиканцев. Журналист упомянул спикера Палаты представителей Майка Джонсона и примерно 40 влиятельных представителей партии, которые, по его оценке, также выступают против попыток добиться скорейшего завершения войны путем односторонних уступок со стороны Украины.

Внутриполитическая ситуация в США может существенно повлиять на дальнейшие решения Белого дома. Цимбалюк предполагает, что после промежуточных выборов в Конгресс возможности американского президента продвигать собственные инициативы могут сократиться, поэтому администрация пытается ускорить переговорный процесс.

Гарантии без НАТО

Одним из ключевых вопросов возможного мирного урегулирования остается будущая безопасность Украины. Владимир Зеленский допускал рассмотрение вариантов, при которых страна не будет вступать в НАТО, однако взамен должна получить другие действенные гарантии защиты.

Россия длительное время использует тему членства Украины в Альянсе для оправдания агрессии. Однако отказ от вступления сам по себе не устраняет угрозу нового нападения, поэтому Киеву необходимо понимать, кто именно будет гарантировать его безопасность и как партнеры будут действовать в случае повторного вторжения.

Среди возможных решений обсуждаются обязательства европейских государств, которые по своему содержанию могли бы напоминать четвертую и пятую статьи Североатлантического договора. В то же время договоренности за пределами НАТО не будут означать автоматического распространения на Украину механизма коллективной обороны Альянса.

Ключевая гарантия безопасности – это украинская армия. Но если не НАТО, то что? Есть предложения о гарантиях со стороны европейских стран на уровне четвертой и пятой статей НАТО, прежде всего пятой. Однако если это не сам Альянс, то далеко не факт, что они сработают,

– подчеркнул Цимбалюк.

Особое значение имеет технологическая составляющая будущих договоренностей. Ведь даже мощная украинская армия нуждается в своевременной информации о ракетных угрозах, а нынешняя ситуация продемонстрировала, насколько ощутимыми могут быть перебои в работе американских систем.

Спутниковая группировка США фиксирует сам факт запуска баллистической ракеты. После этого на основе нескольких наблюдений определяют ее траекторию, ориентировочное время подлета и возможный район падения боевой части.

Если такая информация поступает несвоевременно, украинская ПВО имеет значительно меньше возможностей подготовиться к отражению удара. Из-за короткой продолжительности полета баллистических ракет даже задержка на несколько минут может сделать предупреждение практически бесполезным.

Это также обостряет вопрос о будущей зависимости европейской безопасности от американских военных технологий. Если США будут оставлять за собой ключевые возможности раннего обнаружения ракет, их политическая позиция будет влиять на эффективность обороны партнеров даже при наличии собственного вооружения.

Ядерный шантаж Европы

Российская пропаганда уже использует проблему раннего предупреждения для запугивания европейских государств. Военный обозреватель Михаил Ходаренок на российском телевидении заявил, что Франция и Великобритания якобы не располагают полноценными системами, способными самостоятельно обнаруживать ракетные пуски.

Речь идет о комплексной системе предупреждения о ракетном нападении, сочетающей спутниковое наблюдение и наземные радиолокационные станции. Ходаренок назвал наличие таких возможностей признаком статуса большой ядерной державы, заявив, что в полной мере ими обладают лишь США и Россия.

Если мы нанесем удар по Франции, то Париж об этом не узнает. У них нет системы предупреждения о ракетном нападении. Полноценные системы со спутниковым эшелоном и наземными станциями имеются у Соединенных Штатов и Российской Федерации,

– заявил Ходаренок.

В российском эфире также упоминали Китай и Индию, которые развивают собственные возможности раннего обнаружения ракетных угроз. Индию пропагандисты при этом рассматривали и как важного покупателя российских энергоносителей, пытаясь представить отношения Москвы с крупнейшими азиатскими государствами как доказательство ее международного влияния.

Цимбалюк высмеял попытку приуменьшить значение ядерного потенциала Франции и Великобритании. Наличие собственного ядерного арсенала и возможность своевременно получать информацию о ракетном нападении являются разными составляющими обороны, поэтому отсутствие отдельных технологических компонентов не делает европейское ядерное оружие безопасным для России.

Журналист обратил внимание, что в случае ядерного удара по Москве его последствия не будут зависеть от того, какое именно государство нанесло ответный удар. Российские угрозы также не учитывают, что Украина уже демонстрирует возможность поражать объекты на значительном расстоянии с помощью беспилотников.

В то же время в заявлении Ходарёнка поднимается реальная проблема зависимости европейских союзников от американских средств раннего предупреждения. Особенно остро она стоит в условиях, когда Вашингтон сам демонстрирует непоследовательность в передаче соответствующей информации Украине.

Цимбалюк отдельно подчеркнул, что спутниковые системы связи Starlink и Starshield не выполняют функций американской системы предупреждения о ракетном нападении. Это разные технологии, поэтому возможности связи для воинских подразделений нельзя отождествлять с обнаружением запусков баллистических ракет.

Эти слова уже сейчас звучат в головах всех европейских генералов. Они задаются вопросом: а что, если на месте Украины окажемся мы? И теперь все эти технологические решения точно будут разрабатываться независимо от Соединенных Штатов, причем даже после Дональда Трампа,

– считает журналист.

Постепенное создание собственных систем наблюдения может стать одним из направлений развития европейской обороны. При этом Цимбалюк предполагает, что даже после окончания президентства Трампа европейские страны не захотят возвращаться к прежнему уровню технологической зависимости от Вашингтона.

Подобные вопросы поднимает и возможность трехсторонней встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Журналист обратил внимание, что американский президент может согласиться на переговоры в Китае, тогда как Пекин не спешит окончательно поддержать эту идею.

По его мнению, китайское руководство хорошо понимает реальные военные и экономические возможности России и не видит необходимости спешить с решением, которое могло бы повысить международный статус Путина. Для европейцев сама перспектива таких договоренностей лишь усиливает беспокойство относительно будущей роли США в системе безопасности.

Кремль не отказывается от своих целей

Несмотря на дипломатические контакты и попытки Вашингтона приблизить переговоры, российское руководство продолжает настаивать на выполнении всех первоначальных задач вторжения. Такую позицию озвучивают как официальные представители Кремля, так и участники пропагандистских эфиров.

Москва не демонстрирует готовности завершить войну в обмен лишь на территориальные уступки Украины. Напротив, российские чиновники оставляют за собой возможность выдвигать дополнительные политические требования, даже если Киев согласится на обсуждаемые сейчас условия.

Одно из таких заявлений Цимбалюк привел с российского телевидения, где представители пропаганды обсуждали возможные переговоры и дальнейшие цели России.

Пусть они там встречаются и решают, что хотят. Нам все понятно, как должно быть. И от целей "СВО" никто не отказывался. И отказываться не собирается,

– заявил участник российского пропагандистского эфира.

Для Украины это означает риск новых требований даже после возможного отказа от неоккупированных территорий Донецкой области. Ведь Кремль называет своими целями не только захват земель, но и изменение политической и оборонной ситуации в Украине.

Цимбалюк считает, что российская сторона будет использовать любые уступки для дальнейшего усиления давления. Он также критически оценил позицию американских посредников, которые, по его мнению, нередко отстаивают предложения, выгодные прежде всего Москве.

После условного выхода Украины из Донбасса нам просто выдвинут новые политические требования. Именно так и будет. Они же не отказываются от первоначальных целей войны,

– подчеркнул Цимбалюк.

Особое возмущение журналиста вызвали заявления Дональда Трампа о том, что Путин якобы стремится к миру. Ведь эти слова звучат в то время, когда российская армия продолжает массированные удары по украинским городам, а Кремль не меняет своих политических требований.

Цимбалюк сравнил нынешние обстрелы с тем, что лично слышал в начале полномасштабного вторжения в Покровске и Краматорске. Теперь интенсивная канонада и угроза ракетных ударов остаются реальностью и для городов, значительно удаленных от линии фронта.

Учитывая это, журналист не считает территориальные уступки способом гарантировать длительный мир. Для Кремля они могут стать лишь очередным этапом реализации планов, от которых российское руководство публично не отказывалось.

Кремль сомневается в Трампе

Показательным стало изменение риторики российских политиков в отношении возможных договоренностей с Дональдом Трампом. Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что встреча американского, российского и китайского лидеров могла бы решить многие международные вопросы, но выполнение ее решений будет зависеть от внутренней политики США.

Журавлев противопоставил Путина и Си Цзиньпина американскому президенту. По его мнению, лидеры России и Китая способны гарантировать выполнение любых договоренностей, тогда как Трамп вынужден учитывать позицию Конгресса и результаты предстоящих выборов.

Эти товарищи по бокам на сто процентов отвечают за свои государства. Сказал – сделал. А вот Трамп, к сожалению, сегодня находится в подвешенном состоянии. Там какие-то промежуточные выборы, Конгресс, Сенат. Каким будет Конгресс, от того все и будет зависеть,

– заявил Журавлев.

Цимбалюк обратил внимание на то, что представитель российской законодательной власти фактически признал отсутствие у депутатов Госдумы реального влияния на решения Кремля. Ведь в его объяснении демократические механизмы американской власти выглядят препятствием, тогда как бесконтрольность Путина подается как преимущество.

В то же время российская сторона внимательно следит за изменениями политических настроений в США. По оценке журналиста, в Кремле уже предполагают, что после промежуточных выборов Трамп может утратить часть возможностей для выполнения договоренностей с Москвой.

Именно этим он объясняет все более сдержанное отношение российских политиков к американскому президенту. Кремль не спешит идти на уступки, даже когда Белый дом пытается предложить новые экономические и дипломатические стимулы.

Цимбалюк предполагает, что со временем российская пропаганда может перейти к еще более жесткой критике Трампа. При этом сами россияне не отказываются от стремления договориться с США о разделе сфер влияния, в частности через возможный трехсторонний формат с участием Китая.

Подобные разговоры о будущем мировом порядке журналист считает преждевременными. Он не исключает, что распределение влияния между государствами со временем действительно изменится, однако эти изменения могут коснуться и самой России.

Он даже предположил, что в перспективе новые линии политического и экономического влияния могут проходить по территории Российской Федерации, в частности в районе Урала. Такой сценарий Цимбалюк связывает с возможными долгосрочными изменениями баланса сил между Москвой, Пекином и западными государствами.

Цена договоренностей с Путиным

Американские представители продолжают искать возможности для отдельных договоренностей с Россией. В частности, по сообщениям Axios, в рамках контактов, связанных с переговорами в Осло, обсуждалось освобождение гражданина США, находящегося в российском заключении.

Речь идет об американце, приговоренном в России к семи годам лишения свободы по обвинению в наемничестве. По информации, приведенной Цимбалюком, его освобождение могло бы стать для американской администрации примером практической пользы переговоров с Путиным.

Журналист обратил внимание, что даже ограниченные гуманитарные результаты Вашингтон может использовать как аргумент в пользу дальнейших договоренностей с Кремлем. Однако сами переговоры об освобождении заключенных не означают, что Москва готова менять свои требования к Украине.

Гораздо более широкой проблемой Цимбалюк называет попытку американской администрации договориться с Россией, а уже после этого сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Он убежден, что такой подход может лишь ослабить позиции США в обоих регионах.

Получается, что сейчас за счет Украины хотят остановить российское вторжение, а потом все вместе заняться Китаем. Но так это не работает. Если ты не можешь быть сильным в Европе, когда нет объективных причин для слабости, то что ты сможешь решить в Китае?

– подчеркнул Цимбалюк.

В качестве примера утраты американского влияния он привел сокращение программ международной помощи США. Речь идет о финансировании общественных организаций, информационных проектов и других инициатив, которые на протяжении многих лет формировали присутствие Вашингтона в различных регионах мира.

После свертывания части таких программ освободившиеся возможности могут использовать другие государства. Цимбалюк обратил внимание, что Китай уже активно расширяет свое присутствие там, где США отказались от прежних инструментов влияния.

В Украине часть программ, которые ранее поддерживали американские доноры, удалось продлить благодаря европейскому финансированию. Журналист подчеркнул важность этой помощи, однако для самих США отказ от долгосрочных международных проектов означает потерю политического капитала.

В Вашингтоне при этом продолжаются споры между демократами и республиканцами по поводу внешней политики. Цимбалюк считает, что вопрос Украины не стоит сводить к личным отношениям Зеленского и Трампа, поскольку значение имеют прежде всего решения американской администрации и их последствия.

Медведев совершает атаку на Трампа

Одним из самых заметных сигналов изменения российской риторики стало заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он раскритиковал американского президента, несмотря на то что Москва получила от Вашингтона определенные экономические уступки.

Медведев признал прагматичный подход Трампа к деловым договоренностям, в частности в отношении российского дизельного топлива. Однако в то же время он поставил под сомнение его стратегические способности и подчеркнул, что отдельные торговые решения не меняют характера отношений России с Соединенными Штатами.

Нынешний крайне самолюбивый хозяин Белого дома – человек довольно прагматичный. Стратег он, скажем прямо, так себе. Но деловая интуиция у него хорошая. И дизельное соглашение с Россией, и ряд других шагов могут принести ему вполне ощутимые дивиденды,

– написал Медведев.

После этого российский политик раскритиковал санкционный закон Грема, направленный на усиление экономического давления на Россию и Иран. Он назвал документ системным антироссийским решением американских элит и предположил, что его последствия будут ощущаться даже следующими поколениями россиян.

Особое возмущение Медведева вызвала перспектива длительного применения санкций. По его мнению, даже временная приостановка отдельных ограничений не устранит угрозы их повторного использования в качестве инструмента давления на Москву.

Закон Грема – это системный русофобский акт американских элит, рассчитанный на десятилетия. Вполне вероятно, что наши внуки будут жить в условиях его применения,

– заявил Медведев.

Российский политик также назвал санкции незаконным нарушением прав России и ее граждан. Он даже попытался представить американские экономические ограничения как действия, которые могут квалифицироваться как геноцид.

Цимбалюк обратил внимание на противоречие между такими обвинениями и попытками Трампа наладить экономическое сотрудничество с Москвой. Ведь американская администрация предлагает России возможности для торговли, в то время как российские чиновники продолжают характеризовать США как принципиального противника.

Медведев также заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном испорчены на десятилетия вперед. Он прямо признал, что даже после отдельных экономических договоренностей Россия не рассчитывает на полноценное стратегическое партнерство с Соединенными Штатами.

Нужно признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками,

– написал заместитель председателя Совета безопасности России.

Журналист связывает такие заявления с ожиданием ослабления позиций Трампа после американских выборов. По его мнению, Кремль все меньше учитывает стремление американского президента достичь быстрых договоренностей и более открыто демонстрирует собственные долгосрочные намерения.

Несмотря на это, Вашингтон продолжает обсуждать возможность территориальных уступок со стороны Украины. Цимбалюк считает опасным соглашаться на передачу Донбасса в условиях, когда российское руководство не отказывается от дальнейших требований и в то же время признает затяжной характер противостояния с Западом.

Ничего им нельзя сдавать. Нельзя, потому что легче не станет, будет только наоборот. Это закон геополитических джунглей,

– подчеркнул Цимбалюк.

Россия продолжает требовать уступок, не предлагая взамен отказа от своих первоначальных целей. Именно поэтому журналист считает сохранение украинских оборонных возможностей важнее попыток удовлетворить нынешние требования Кремля.

Угрозы странам Балтии

Российская пропаганда также усиливает угрозы в адрес европейских государств после украинских ударов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В частности, на российском телевидении начали обвинять страны Балтии в том, что украинские беспилотники якобы используют их воздушное пространство для атак на российские объекты.

Цимбалюк назвал такие утверждения выдумкой, с помощью которой Москва пытается переложить часть ответственности за последствия собственной агрессии на соседние страны. Российские пропагандисты при этом используют эти обвинения для новых угроз государствам НАТО.

Вы рано или поздно все-таки доиграетесь. Постоянно предпринимаете недружественные шаги в отношении гораздо более могущественного восточного соседа. Рассчитываете прикрыться пятой статьей НАТО? Сегодня она есть, а завтра ее может и не быть, так же как и Европейского Союза,

– пригрозил Ходаренок.

В этих заявлениях российская пропаганда пытается поставить под сомнение саму систему европейской безопасности. В то же время Москва все чаще сталкивается с последствиями войны на собственной территории, хотя первоначальные планы вторжения предусматривали быстрый захват Украины.

Санкт-Петербург, являющийся важным промышленным, портовым и военным центром России, теперь также оказывается под ударами украинских беспилотников. Это создает дополнительную нагрузку на российскую ПВО, которая вынуждена прикрывать не только войска на фронте, но и объекты в глубине страны.

А может, и Санкт-Петербурга не будет. Начинаешь войну, рассчитывая на два-три дня и парад в Киеве, а потом горит Санкт-Петербург. И никто уже об этих двух-трех днях не вспоминает,

– отметил Цимбалюк.

Российские пропагандисты продолжают утверждать, что их государство существовало веками и останется неизменным. Цимбалюк напомнил, что современная Российская Федерация сформировалась после распада Советского Союза в 1991 году, унаследовав значительную часть его военного и ядерного потенциала.

По мнению журналиста, Кремль пытается использовать это наследие как повод для угроз соседним государствам. Однако Украина продолжает сопротивляться российской агрессии, сохраняя независимость и возможность наносить удары по военным и логистическим объектам противника.

Украина была, есть и будет,

– подытожил Цимбалюк.

Роман Цимбалюк о давлении США на Украину: смотрите видео