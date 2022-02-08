Но США предупреждают, что сейчас в этом вопросе нет конкретики. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает 24 канал.
К теме Белый дом нарабатывает существенное увеличение помощи Украине, – Блинкен
Я просто скажу, что мы находимся в постоянном контакте с Министерством обороны, а также с нашими партнерами по НАТО по поводу их нужд,
– сказала она.
Псаки подчеркнула, что США до сих пор придерживаются единой позиции: оставляют открытыми двери для возможности отправить дополнительный контингент.
Военные США в Европе
- В Польшу 7 февраля прибыла еще одна группа американских военных. Они приехали в рамках усиления восточного фланга НАТО. Контингент высадился в 70 километрах от Украины.
- Из-за агрессивных действий России и угрозы нападения на Украину США решили усилить свое военное присутствие в Восточной Европе. В Вашингтоне отмечалось, что необходимо иметь гарантии защиты для союзников.
- Кроме того, американский контингент отправился в Румынию, Польшу и Германию. В целом количество военных США в Европе увеличилось уже на 2000 человек.
Как американские военные прибывают в Европу: смотрите видео