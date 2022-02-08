Але США попереджають, що зараз у цьому питанні поки немає конкретики. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає 24 канал.

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Я просто скажу, що ми перебуваємо в постійному контакті з Міністерством оборони, а також з нашими партнерами по НАТО з приводу їхніх потреб,

– сказала вона.

Псакі наголосила, що США досі дотримуються єдиної позиції: залишають відкритими двері для можливості відправити додатковий контингент.

Військові США в Європі

До Польщі 7 лютого прибула ще одна група американських військових. Вони приїхали в межах посилення східного флангу НАТО. Контингент висадився за 70 кілометрів від України.

Через агресивні дії Росії та загрозу нападу на Україну США вирішили посилити свою військову присутність в Східній Європі. У Вашингтоні наголошували, що необхідно мати гарантії захисту для союзників.

Окрім цього, американський контингент вирушив до Румунії, Польщі та Німеччини. Загалом кількість військових США у Європі збільшилася вже на 2 000 людей.

Як американські військові прибувають у Європу: дивіться відео