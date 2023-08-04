Зрада или каждому свое?

Это уже какое-то время обсуждалось в Вашингтоне, но для многих в Украине стало сенсацией.

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Для кого-то – поводом для разговоров о "зраде" и о том, что Тайвань получит оружие благодаря Украине. Это, конечно, бред, поскольку каждый получит "свое". Однако внешнеполитические последствия этого шага будут очень и очень серьезными и их следует обсудить.

Тайвань впервые получит оружие, пользуясь американской помощью, а не путем его покупки – то есть на тот же манёвр, как получаем его мы. В Конгрессе США обеспечить поддержку такого "общего" запроса будет легче – меньше дискуссий среди республиканцев и двухпартийный консенсус проще построить.

Однако в Кремле это прочтут как проявление слабости и правильности своей тактики "переждать и истощить Запад". Эту угрозу неплохо было бы встретить решением о предоставлении Украине нового оружия, например ракет с более длинным радиусом действия.

Китаю это точно не понравится, от слова совсем. Раньше Тайвань покупал оружие, оно часто не поступало вовремя, не в последнюю очередь по политическим соображениям. Пока ставки растут. В январе будущего года на Тайване состоятся президентские выборы, которые станут рубиконом для китайской стратегии и тактики. Пространство игры для Китая очень широко – в них будут участвовать кандидаты от трех, не двух партий, как раньше.

Этой осенью нам это точно не нужно

Китайцы хорошо понимают американскую внутреннюю политику и вряд ли пойдут на ответ через поставку оружия для России, ведь они не заинтересованы в санкциях со стороны Запада. Однако будут ли они реально давить на Россию с целью получить более быстрый и лучший для нас результат – большой вопрос.

Повышение ставок с военной помощью перед выборами на Тайване может все больше переносить фокус внимания с Украины на Тайвань, что нам в эту осень совсем не нужно. Этот анализ можно продолжать почти бесконечно, но один вывод очевиден – то, что будет происходить вокруг Тайваня, будет влиять на фокус внимания на нас, Украину. "Соревнования" за это внимание не в наших интересах.