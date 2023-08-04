Зрада чи кожному своє?

Це вже певний час обговорювалося у Вашингтоні, але для багатьох в Україні стало сенсацією.

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Для когось – приводом для розмов про "зраду" і про те, що Тайвань отримає зброю завдяки Україні. Це, звісно, маячня, оскільки кожен отримає "своє". Однак зовнішньополітичні наслідки цього кроку будуть дуже і дуже серйозними і їх варто обговорити.

Тайвань вперше отримає зброю користуючись американською допомогою, а не шляхом її купівлі – тобто на той самий маневр, як отримуємо її ми. В Конгресі США забезпечити підтримку такого "спільного" запиту буде легше – буде менше дискусій серед республіканців і двопартійний консенсус простіше побудувати.

Однак в Кремлі це прочитають як вияв слабкості і правильності своєї тактики "перечекати і виснажити Захід". Цю загрозу непогано було б зустріти рішенням про надання Україні нової зброї, наприклад, ракет з довшим радіусом дії.

Китаю це точно не сподобається, від слова зовсім. Раніше Тайвань купував зброю, вона часто не надходила вчасно, не в останню чергу з політичних міркувань. Наразі ставки зростають. У січні наступного року на Тайвані відбудуться президентські вибори, які стануть рубіконом для китайської стратегії та тактики. Простір гри для Китаю дуже широкий – в них братимуть участь кандидати від трьох, не двох партій, як раніше.

Цієї осені нам це точно не потрібно

Китайці добре розуміють американську внутрішню політику і навряд "поведуться" на відповідь через поставки зброї для Росії, адже вони не зацікавлені у санкціях з боку Заходу. Однак чи будуть вони реально тиснути на Росію з метою отримати швидший та кращий для нас результат – велике питання.

Підвищення ставок з військовою допомогою перед виборами на Тайвані може все більше переносити фокус уваги з України на Тайвань, що нам цієї осени зовсім не потрібне. Цей аналіз можна продовжувати майже нескінченно, але один висновок є очевидним – те, що відбуватиметься навколо Тайваню, впливатиме на фокус уваги до нас, України. "Змагання" за цю увагу не в наших інтересах.