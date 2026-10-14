Как пишет издание Semafor со ссылкой на источник в Белом доме, единого мнения относительно дальнейших действий в Вашингтоне пока нет.

Белый дом еще не определился

Трамп очень разгневан. Он может отдать соответствующий приказ,

– заявил собеседник.

Он предположил, что в Белом доме предлагают заблокировать передачу разведданных именно для того, чтобы сделать невозможным удары Украины по стратегическим объектам на территории России.

Хотя окончательная точка еще не поставлена, такие разговоры в окружении американского президента звучат все чаще. Против этой идеи выступает, в частности, директор ЦРУ Рэтклифф.

Разговоры о возможном прекращении сотрудничества обострились после того, как 12 октября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. Тогда информации о пусках заранее не было, и цели обнаружили уже во время атаки на столицу.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что партнеры не предупредили Украину об угрозе ударов.

Позиция Трампа и угрозы из-за ударов по НПЗ

Сам Дональд Трамп 14 октября заверил, что Соединенные Штаты не прекращали обмен разведывательными данными и продолжают помогать Украине.

Однако ранее представители Трампа требовали от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Тогда американская сторона подняла вопрос о возможном прекращении предоставления разведданных, если Украина не остановит удары по НПЗ противника.