Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью изданию NPR.

Продолжают ли США передавать Украине разведданные?

Соответствующую информацию получили украинские военные на уровне командования.

Мои генералы сказали мне, что на уровне военных они получили такую информацию,

– заявил президент, комментируя возможное прекращение передачи разведданных.

В то же время глава государства подчеркнул, что США пока не прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Таким образом, речь идет о предупреждении о возможном шаге, а не о уже принятом решении Вашингтона.

В ходе беседы президент Украины также затронул ситуацию на энергетических рынках, завершение войны и дальнейшее сотрудничество с Соединенными Штатами.

По словам Зеленского, главной причиной роста цен на энергоносители является война на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива. Этот морской маршрут имеет важное значение для мировых поставок нефти и других энергоресурсов.

Президент также заявил, что его главная цель сейчас – как можно быстрее завершить войну. В то же время Украина стремится сохранить статус стратегического партнера США и готова делиться с американской стороной собственными оборонными технологиями.

Напомним, Соединенные Штаты также продолжают поставлять Украине вооружение в рамках механизма PURL, несмотря на сообщения о возможном прекращении помощи из-за украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. Вашингтон не сообщал об изменениях в этой программе, а поставки американского оружия европейскими и канадскими союзниками Украины продолжаются.

В то же время при передаче вооружения возникают задержки, особенно с системами противовоздушной обороны.