Об этом в комментарии агентству AFP заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер.

Что в США говорят о поставках оружия Украине через PURL?

Витакер не стал напрямую комментировать неподтвержденные сообщения о том, что администрация Дональда Трампа якобы угрожала прекратить поставки оружия Украине, если Киев продолжит атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

Не думаю, что это соответствует тому, что мне известно на сегодняшний день, а именно: Соединенные Штаты продолжают продавать наше оборудование и боеприпасы нашим европейским и канадским союзникам, которые затем передают их Украине. Мне ничего не известно о каких-либо изменениях в этой программе,

– сказал дипломат.

В то же время посол признал, что поставки вооружения в рамках PURL задерживаются. Особенно острой остается ситуация с системами противовоздушной обороны, спрос на которые значительно превышает имеющиеся запасы.

Он также отметил, что компании разрабатывают новые подходы к перехвату приближающихся снарядов, и выразил уверенность, что проблему удастся решить.

Витакер подчеркнул, что время остается критическим, ведь Украина приближается к зиме, а российские удары могут создать значительную нагрузку на энергетическую инфраструктуру.

Украина стоит перед зимой, в ходе которой, если не будет энергетического перемирия, ее инфраструктура электроснабжения и отопления может оказаться под значительным давлением,

– предупредил дипломат.

Вашингтон сотрудничает с союзниками, располагающими системами противовоздушной обороны, чтобы как можно быстрее доставить их в Украину.

Напомним, ранее США угрожали прекратить продажу оружия и передачу разведывательных данных, если Киев продолжит удары по российской нефтепереработке. Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала предположил, что громкие заявления Дональда Трампа могут быть блефом.

В то же время он подчеркнул, что украинской дипломатии важно искать пути деэскалации отношений с Вашингтоном.

В ближайшие недели администрация Трампа может пойти на новые непредсказуемые шаги на фоне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. Эксперт сомневается, что Вашингтон отменит программу PURL, благодаря которой Украина закупает американское вооружение на средства европейских партнеров.

В то же время прекращение передачи разведданных могло бы создать для Украины серьезные трудности, ведь США располагают мощной спутниковой сетью, которая помогает отслеживать российские ракетные пуски и планировать дальнобойные удары. Пехньо отметил, что Украине необходимо расширять сотрудничество с другими странами НАТО, в частности с Великобританией и Францией.