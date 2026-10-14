Про це у коментарі AFP заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Що у США кажуть про постачання зброї Україні через PURL?

Вітакер не став безпосередньо коментувати непідтверджені повідомлення про те, що адміністрація Дональда Трампа нібито погрожувала припинити постачання зброї Україні, якщо Київ продовжить атакувати російську енергетичну інфраструктуру.

Не думаю, що це відповідає тому, що мені відомо на сьогодні, а саме: Сполучені Штати продовжують продавати наше обладнання та боєприпаси нашим європейським і канадським союзникам, які потім передають їх Україні. Мені нічого не відомо про будь-які зміни в цій програмі,

– сказав дипломат.

Водночас посол визнав, що постачання озброєння в межах PURL затримується. Особливо гострою залишається ситуація із системами протиповітряної оборони, попит на які значно перевищує доступні запаси.

Він також зазначив, що компанії розробляють нові підходи до перехоплення снарядів, які наближаються, і висловив упевненість, що проблему вдасться розв'язати.

Вітакер наголосив, що час залишається критичним, адже Україна наближається до зими, а російські удари можуть створити значне навантаження на енергетичну інфраструктуру.

Україна стоїть перед зимою, під час якої, якщо не буде енергетичного перемир’я, її інфраструктура електропостачання та опалення може опинитися під значним тиском,

– попередив дипломат.

Вашингтон співпрацює із союзниками, які мають системи протиповітряної оборони, щоб якнайшвидше доставити їх в Україну.

Нагадаємо, раніше США погрожували припинити продаж зброї та передачу розвідданих, якщо Київ продовжить удари по російській нафтопереробці. Військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу припустив, що гучні заяви Дональда Трампа можуть бути блефом.

Водночас він наголосив, що українській дипломатії важливо шукати шляхи до деескалації відносин із Вашингтоном.

Найближчими тижнями адміністрація Трампа може вдатися до нових непередбачуваних кроків на тлі проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада. Експерт сумнівається, що Вашингтон скасує програму PURL, завдяки якій Україна купує американське озброєння за кошти європейських партнерів.

Водночас припинення передачі розвідданих могло б створити для України серйозні труднощі, адже США мають потужну супутникову мережу, яка допомагає відстежувати російські ракетні пуски та планувати далекобійні удари. Пехньо зазначив, що Україні потрібно розширювати співпрацю з іншими країнами НАТО, зокрема Великою Британією та Францією.