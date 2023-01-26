О возможном смягчении санкций против России во время слушаний в Комитете по международным делам Сената заявила официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд, сообщает 24 Канал. По ее словам, при одном условии Вашингтон готов пойти на смягчение санкций против России.

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Какое условие смягчения санкций против России

Виктория Нуланд заявила, что США допускают в будущем смягчение антироссийских санкций. Такой шаг в Вашингтоне считают полезным для начала переговоров относительно мира.

Однако в Госдепе не обсуждают безусловное смягчение санкций. Для того чтобы США пошли на такой шаг, Россия должна продемонстрировать серьезную готовность к переговорам – то есть не только заявить о своем желании по диалогу, но и к конкретным действиям.

То есть, если Россия действительно докажет стремление начать переговоры и готовность вывести войска с территории Украины, Вашингтон может смягчить санкции против Москвы, чтобы стимулировать переговорный процесс.

В контексте российского решения Вашингтон готов ослабить санкции против Москвы ради серьезных переговоров по Украине, вывода оттуда российских войск и возвращения территории. Я бы, разумеется, выступала в поддержку (смягчения санкций – 24 Канал) и считаю, что госсекретарь Энтони Блинкен тоже выступал бы в поддержку,

– заявила Нуланд.

А пока Россию ждут новые санкции

Сейчас Россия не только не демонстрирует готовность к диалогу, а, наоборот, планирует новые операции, новые обстрелы и новые теракты. Так что смягчение санкций Кремлю сейчас точно не светит.

Почти весь цивилизованный мир принял сторону Украины и ввел ряд экономических ограничений против России. Даже Швейцария, всегда занимавшая нейтральную позицию в вопросах международных конфликтов, присоединилась к санкциям ЕС против Москвы.

К слову, с 2014 года ЕС ввел уже 9 пакетов санкций против России. Сейчас Евросоюз работает над новым, 10-м пакетом ограничений против России. Сейчас он находится на стадии обсуждения и согласования. Предварительно этот пакет планируется объявить 24 февраля – к годовщине начала полномасштабного вторжения.