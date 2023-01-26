Про можливе пом'якшення санкцій проти Росії під час слухань в Комітеті з міжнародних справ Сенату заявила офіційна представниця Держдепу Вікторія Нуланд, повідомляє 24 Канал. За її словами, за однієї умови Вашингтон готовий піти на пом'якшення санкцій проти Росії.

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Яка умова пом'якшення санкцій проти Росії

Вікторія Нуланд заявила, що США допускають у майбутньому пом'якшення антиросійських санкцій. Такий крок у Вашингтоні вважають корисним для початку переговорів щодо миру.

Однак у Держдепі не обговорюють безумовного пом'якшення санкцій. Для того, щоб США пішли на такий крок, Росія повинна продемонструвати серйозну готовність до переговорів – тобто не тільки заявити про своє бажання щодо діалогу, але й конкретних дій.

Тобто, якщо Росія справді доведе прагнення розпочати переговори та готовність вивести війська з території України, Вашингтон може пом'якшити санкції проти Москви, аби стимулювати переговорний процес.

У контексті російського рішення, Вашингтон готовий послабити санкції проти Москви заради серйозних переговорів щодо України, виведення звідти російських військ та повернення території. Я б, зрозуміло, виступала на підтримку (пом'якшення санкцій – 24 Канал) і, вважаю, держсекретар Ентоні Блінкен теж виступав би на підтримку,

– заявила Нуланд.

А поки на Росію чекають нові санкції

Зараз Росія не тільки не демонструє готовності до діалогу, а навпаки планує нові операції, нові обстріли та нові теракти. Тож пом'якшення санкцій Кремлю зараз точно не світить.

Майже увесь цивілізований світ став на бік України та ввів низку економічних обмежень проти Росії. Навіть Швейцарія, яка завжди займала нейтральну позицію в питаннях міжнародних конфліктів, доєдналася до санкцій ЄС проти Москви.

До слова, від 2014 року ЄС ввів у дію вже 9 пакетів санкцій проти Росії. Зараз Євросоюз працює над новим, 10-им пакетом обмежень проти Росії. Зараз він на стадії обговорення та погодження. Попередньо цей пакет планують оголосили 24 лютого – на роковини початку повномасштабного вторгнення.