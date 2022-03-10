Сейчас по поводу санкций против Росатома проходят консультации. Белый дом обсуждает со специалистами-ядерщиками потенциальные ограничения.

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Росатом является основным поставщиком топлива для АЭС в мире, поэтому Белый дом проводит консультации. Однако варианты ограничений уже готовы.

Что будут предусматривать санкции, мы, наверное, узнаем впоследствии.

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