Санкции также распространяются на режим Premium. Это значит, что все YouTube блоггеры в России остались практически без заработка.

Внимание Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт

Недавно мы полностью приостановили рекламу Google и YouTube в России. Теперь мы расширяем ограничения на все функции, связанные с монетизацией, в том числе подписок Premium и Music Premium, Спонсорство, Суперчат, Суперстикеры, Мерч для всех пользователей России,

– говорится в сообщении компании.

Однако объяснили, что это означает, что авторы временно перестанут получать доход от этих функций в России.



Сообщения об ограничениях YouTube / Скриншот

Кстати, множество программ и сетей отказываются работать на территории страны-агрессора. Об ограничениях сообщили в сети TikTok. Facebook и Twitter Путин запретил россиянам самостоятельно.

Известный музыкальный сервис Spotify сообщил, что его Premium подписка будет недоступна для приобретения в России.

Российский рынок скоро покинут все иностранные компании. Оккупанты останутся только со своими сервисами и продукцией и почувствуют на себе полную изоляцию за подлое нападение на Украину.

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