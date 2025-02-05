Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News. Отмечается, что США ввели свои войска в Сирию в 2014 году в рамках международной военной операции для борьбы с группировкой Исламское Государство.

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США могут вывести войска из Сирии

По словам чиновников, президент США Дональд Трамп и приближенные к нему чиновники недавно выразили заинтересованность в выводе американских войск из Сирии. Это заставило чиновников Пентагона начать разработку планов полного вывода войск через 30, 60 или 90 дней.

Новый советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц провел пятницу, 31 января, в штабе Центрального командования США в Тампе, в штате Флорида. Там он встретился с высокопоставленными военными лидерами США и получил брифинги по Ближнему Востоку.

В то же время представитель Белого дома отметил, что потенциальное сокращение американских сил в Сирии не было темой брифинга или целью визита Волца.

Я не знаю, кто это сказал. Я имею в виду, я не знаю, кто это сказал, но мы примем решение по этому поводу. Мы не собираемся, мы не вовлечены в Сирию. Сирия – это собственный беспорядок. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы были втянуты в каждую,

– заявил Дональд Трамп.

Стоит отметить, что в конце 2019 года Трамп приказал тогдашнему министру обороны Джеймсу Мэттису вывести все войска США из Сирии. Однако тогда Мэттис отказался от этого плана и подал в отставку в знак протеста.

В конце концов президент США все же вывел большую часть войск, но потом вернул их обратно. С тех пор присутствие США в Сирии продолжается.