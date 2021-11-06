Трагедия произошла вечером 5 ноября – во время выступления рэпера Тревиса Скотта. Люди хотели подойти поближе к сцене, когда возникла давка.

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Шоу почти сразу остановили

Как только организаторы увидели, что люди падают и получают травмы, шоу остановили, однако уже были погибшие. Жертв по меньшей мере 8. Одиннадцать травмированных были доставлены в очень тяжелом состоянии, им необходима была реанимация.

Толпа начала давить на главную сцену. Это вызвало панику. Люди падали и теряли сознание,

– сказал начальник пожарной охраны.

В общей сложности давка длилась всего несколько минут. Сразу на месте, под открытым небом, организовали полевой госпиталь, туда за помощью медиков обратились около 300 человек.

На фестиваль в общей сложности пришли 50 тысяч человек

На мероприятии в NRG Park было около 50 тысяч человек. Его организатором выступил именно рэпер и продюсер Тревис Скотт. Планировали, что фестиваль продлится два дня, однако субботнюю часть из-за трагедии уже отменили.

Важно! Еще в начале фестиваля травмировались несколько человек – в давке у парадного входа.

Смотрите видео из Хьюстона, где произошла трагедия / Видео из соцсетей: