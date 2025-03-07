Единственное, что заинтересовало США

Эту идею об договоре о полезных ископаемых наши партнеры подсказали с самого начала, сказав, что если ее предложат, то это хорошо воспримут. И, как видите, это действительно восприняли довольно положительно. Далее читайте в колонке для сайта 24 Канала.

Заметьте Март для Украины будет тяжелым, но наше самое слабое место – точно не фронт

Ни один из пунктов мирного плана Владимира Зеленского, который начинался с членства Украины в НАТО, не заинтересовал американскую сторону. Только этот один конкретный пункт.

Более того, весь разговор (с Соединенными Штатами – 24 Канал) ведется только об этих ресурсах. Даже если бы США там были – непонятно, за сколько лет их можно выкопать. Однако мы говорим только об этом ресурсе, больше ни о чем. В этом есть опасность для нас с вами. Мы ведем разговоры не о том, что нам сейчас нужно. Американцы ведут разговор только о ресурсах.

Сблизить позиции обеих сторон – это сверхсложная задача для украинской дипломатии и прежде всего для президента Украины. Но то, что нам диктуют, мол, мы должны или отдать ресурсы, или сменить президента, – мне напоминает разговоры россиян. Они тоже требуют, чтобы, по их мнению, "нелегитимный" президент Зеленский "сошел с трона" и дал возможность заняться этим кому-то более гибкому.

Американцам четко надо объяснить, что сегодня есть один президент Украины. Выборы невозможны, потому что россияне не дают возможности их провести, следовательно – даже не мечтайте об этом.

Россияне могут предложить больше: как Украине заинтересовать партнеров

Мы делаем ошибку, когда говорим с партнерами не на языке ценностей, а на языке цены. У россиян больший ресурс. У них не только оккупированные украинские территории, но и Сибирь. Там есть алюминий, титан и так далее.

Если мы позволим просто предлагать ресурсы, то россияне перебьют это ценой. Сейчас они это и делают. Возможно, Дональд Трамп и его администрация понимают, но это точно не играет в нашу сторону.

Мы уже погрязли в этой дискуссии. Нам нужно не только показывать нашим партнерам, что интересного есть в Украине, но и расширить этот перечень до многих коммерческих современных и будущих операций. Туда надо добавить обеспечение всего мира зерном, а не только Соединенных Штатов. Хотя это тоже будет частью глобальной безопасности для США. Нам стоит вернуть спокойную дискуссию о поставках оружия за счет будущих кредитов.

Подробнее читайте в полном интервью Вадима Пристайко для 24 Канала.