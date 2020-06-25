На США надвигается гигантская песчаная буря из Сахары: такого мир не видел с 1970 года
Огромное облако песчаной пыли движется из Сахары через Атлантический океан к берегам США. Это облако является крупнейшим за последние 50 лет.
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Она пройдет вдоль берегов Мексиканского залива и осядет в южных штатах США. Выброс песчаной пыли в воздух спровоцировали штормовые бури в африканской пустыне Сахара. Об этом сообщает The Washington Post.
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По данным издания, через толстый слой пыли, его низкие высоты и географический охват, ожидается резкое ухудшение качества воздуха в Пуэрто-Рико, на Барбадосе, Гваделупе и многих других местах, где ведут наблюдения.
До 26 июня пыль должна начать оседать на большом участке побережья Мексиканского залива к северу от береговой линии Техаса до Луизианы. Поэтому могут пострадать такие места, как Корпус-Кристи, Хьюстон, Галвестон, Новый Орлеан.
По данным местных исследовательских центров, эта песчаная буря является крупнейшей с 1970 года.
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Предыдущая песчаная буря из Сахары: что известно
- Масштабная песчаная буря из Сахары обрушилась на испанские Канарские острова 23 февраля.
- Она была настолько велика, что ее зафиксировали из космоса.
- В результате Национальная метеорологическая служба Испании заявила о ветре с порывами до 120 километров в час.
- А испанский оператор аэропорта Aena отменил все рейсы из-за плохой видимости.
- Сама же песчаная буря преодолела путь в 500 километров из африканской пустыни Сахары через Атлантический океан.
- В целом она накрыла острова у побережья северо-западной Африки.
Смотрите видео песчаной бури на Канарских островах