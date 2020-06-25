Огромное облако песчаной пыли движется из Сахары через Атлантический океан к берегам США. Это облако является крупнейшим за последние 50 лет.

Подробнее об огромной песчаной буре

Она пройдет вдоль берегов Мексиканского залива и осядет в южных штатах США. Выброс песчаной пыли в воздух спровоцировали штормовые бури в африканской пустыне Сахара. Об этом сообщает The Washington Post .

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По данным издания, через толстый слой пыли, его низкие высоты и географический охват, ожидается резкое ухудшение качества воздуха в Пуэрто-Рико, на Барбадосе, Гваделупе и многих других местах, где ведут наблюдения.

До 26 июня пыль должна начать оседать на большом участке побережья Мексиканского залива к северу от береговой линии Техаса до Луизианы. Поэтому могут пострадать такие места, как Корпус-Кристи, Хьюстон, Галвестон, Новый Орлеан.

По данным местных исследовательских центров, эта песчаная буря является крупнейшей с 1970 года.

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The #SaharanDust is now getting entrained into the midlatitude system affecting the southeast US and pulled north into coastal Louisiana and Mississippi. I wouldn't be surprised if the rain with the storms in the New Orleans area brings down a thin layer of dust to the surface pic.twitter.com/yiDqNrBpTm — Dan Lindsey (@DanLindsey77) June 24, 2020

Предыдущая песчаная буря из Сахары: что известно

Масштабная песчаная буря из Сахары обрушилась на испанские Канарские острова 23 февраля.

Она была настолько велика, что ее зафиксировали из космоса.

В результате Национальная метеорологическая служба Испании заявила о ветре с порывами до 120 километров в час.

А испанский оператор аэропорта Aena отменил все рейсы из-за плохой видимости.

Сама же песчаная буря преодолела путь в 500 километров из африканской пустыни Сахары через Атлантический океан.

В целом она накрыла острова у побережья северо-западной Африки.