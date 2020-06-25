Величезна хмара піщаного пилу рухається з Сахари через Атлантичний океан до берегів США. Ця хмара є найбільшою за останні 50 років.

Детальніше про величезну піщану бурю

Вона пройде вздовж берегів Мексиканської затоки та осяде в південних штатах США. Викид піщаного пилу в повітря спровокували штормові бурі в африканській пустелі Сахара. Про це повідомляє The Washington Post.

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За даними видання, через товстий шар пилу, його низькі висоти та географічне охоплення, очікується різке погіршення якості повітря в Пуерто-Ріко, на Барбадосі, Гваделупі і багатьох інших місцях, де ведуть спостереження.

До 26 червня пил повинен почати осідати на великій ділянці узбережжя Мексиканської затоки на північ від берегової лінії Техасу до Луїзіани. Тому можуть постраждати такі місця, як Корпус-Крісті, Х'юстон, Галвестон, Новий Орлеан.

За даними місцевих дослідницьких центрів, ця піщана буря є найбільшою з 1970 року.

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The #SaharanDust is now getting entrained into the midlatitude system affecting the southeast US and pulled north into coastal Louisiana and Mississippi. I wouldn't be surprised if the rain with the storms in the New Orleans area brings down a thin layer of dust to the surface pic.twitter.com/yiDqNrBpTm — Dan Lindsey (@DanLindsey77) June 24, 2020

Попередня піщана буря з Сахари: що відомо

Масштабна піщана буря із Сахари накрила іспанські Канарські острови 23 лютого.

Вона була настільки великою, що її зафіксували з космосу.

У результаті Національна метеорологічна служба Іспанії заявила про вітер з поривами до 120 кілометрів за годину.

А іспанський оператор аеропорту Aena скасував усі рейси через погану видимість.

Сама ж піщана буря подолала шлях у 500 кілометрів з африканської пустелі Сахари через Атлантичний океан.

Загалом вона накрила острови поблизу узбережжя північно-західної Африки.

Дивіться відео піщаної бурі на Канарських островах