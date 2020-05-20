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Дві дамби прорвало у США: фото і відео нищівної стихії

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Прорив дамб у Мічигані - фото, відео повені 20 травня 2020
У Мічигані прорвало дві дамби через сильні зливи / apnews.com

У США в штаті Мічиган 20 травня прорвало дві дамби через сильні зливи. Через надзвичайну ситуацію довелося евакуювати до 10 тисяч людей.

Одну з дамб збудували ще в 1924 році. Споруда ще в 2018 році була визнана такою, що перебуває в незадовільному стані. Іншу дамбу звели в 1925 році, при цьому її стан був задовільним, повідомляє BBC.

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Які загрози виникли

Наразі існує загроза повені в районах біля річки Тіттабавассе, попередили метеорологи. У деяких частинах округу Мідланд, що за 209 кілометрів від Детройту, рівень води може піднятися до позначки 2,7 метра.

Ситуація ускладняється через коронавірус

За даними губернатора штату Гретхен Вітмер, ніколи раніше штат не стикався з подібною повінню, яка до того ж збіглася з пандемією коронавірусу, повідомляє USA Today.

Також глава штату наголосила, що попри вказівки влади залишатися через COVID-19 вдома, жителям необхідно покинути приміщення і швидше евакуюватися в безпечніші місця. Усі попередження про евакуацію Вітмер порадила сприймати вкрай серйозно. У штаті відкриті 3 тимчасових притулки.

При цьому Вітмер попросила людей дотримуватися соціальної дистанції, наскільки це можливо, і не забувати про маски.

Що робить Трамп

Очікується, що 20 травня в Мічиган прибуде президент США Дональд Трамп. Він відвідає завод, на якому виготовляються апарати штучної вентиляції легень.

Фото і відео

Як видно на фото і відео з мережі, вода розлилася настільки, що затопила будинки, двори, дороги і поля. Силою стихії зносить автомобілі.

Мічиган прорвало дві дамби 20 травня фото потоп
Після прориву дамб у Мічигані водою зносить автомобілі / Фото AP

 

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Дональд Трамп Коронавірус COVID-19 Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Новини США
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