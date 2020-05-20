Дві дамби прорвало у США: фото і відео нищівної стихії

У США в штаті Мічиган 20 травня прорвало дві дамби через сильні зливи. Через надзвичайну ситуацію довелося евакуювати до 10 тисяч людей.

Одну з дамб збудували ще в 1924 році. Споруда ще в 2018 році була визнана такою, що перебуває в незадовільному стані. Іншу дамбу звели в 1925 році, при цьому її стан був задовільним, повідомляє BBC.

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Які загрози виникли

Наразі існує загроза повені в районах біля річки Тіттабавассе, попередили метеорологи. У деяких частинах округу Мідланд, що за 209 кілометрів від Детройту, рівень води може піднятися до позначки 2,7 метра.

Ситуація ускладняється через коронавірус

За даними губернатора штату Гретхен Вітмер, ніколи раніше штат не стикався з подібною повінню, яка до того ж збіглася з пандемією коронавірусу, повідомляє USA Today.



Також глава штату наголосила, що попри вказівки влади залишатися через COVID-19 вдома, жителям необхідно покинути приміщення і швидше евакуюватися в безпечніші місця. Усі попередження про евакуацію Вітмер порадила сприймати вкрай серйозно. У штаті відкриті 3 тимчасових притулки.



При цьому Вітмер попросила людей дотримуватися соціальної дистанції, наскільки це можливо, і не забувати про маски.

Що робить Трамп

Очікується, що 20 травня в Мічиган прибуде президент США Дональд Трамп. Він відвідає завод, на якому виготовляються апарати штучної вентиляції легень.

Фото і відео

Як видно на фото і відео з мережі, вода розлилася настільки, що затопила будинки, двори, дороги і поля. Силою стихії зносить автомобілі.

Two dams in central Michigan failed Tuesday after several days of heavy rain. The National Weather Service in Detroit said the Edenville and Sanford dams suffered “catastrophic failures,” which led to “extremely dangerous flash flooding.” pic.twitter.com/4sI3yYDqUB — CBS Newspath (@cbsnewspath) May 20, 2020



Після прориву дамб у Мічигані водою зносить автомобілі / Фото AP

NEW VIDEO: Aerial footage shows level of flood damage in Mid-Michigan after dams breached: https://t.co/ZM0HKpYzcs pic.twitter.com/P0QNbfucwO — Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) May 20, 2020

Breaking: Video shows the moment Edenville dam collapsed in Midland County, Michigan. Residents in Sanford and Edenville are urged to evacuate immediately. pic.twitter.com/4mgTpoMdYJ — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 20, 2020