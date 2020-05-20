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Две дамбы прорвало в США: фото и видео сокрушительной стихии

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У Мічигані прорвало дві дамби через сильні зливи
В Мичигане прорвало две дамбы из-за сильных ливней / apnews.com

В США в штате Мичиган 20 мая прорвало две дамбы из-за сильных ливней. Из-за чрезвычайной ситуации пришлось эвакуировать до 10 тысяч человек.

Одну из дамб построили еще в 1924 году. Сооружение еще в 2018 году было признано находящимся в неудовлетворительном состоянии. Другую дамбу возвели в 1925 году, при этом ее состояние было удовлетворительным, сообщает BBC.

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Какие угрозы возникли

Сейчас существует угроза наводнения в районах у реки Титтабавассе, предупредили метеорологи. В некоторых частях округа Мидланд, что за 209 километров от Детройта, уровень воды может подняться до отметки 2,7 метра.

Ситуация осложняется из-за коронавируса

По данным губернатора штата Гретхен Витмер, никогда ранее штат не сталкивался с подобным наводнением, которое к тому же совпало с пандемией коронавируса, сообщает USA Today.

Также глава штата отметила, что несмотря на указания власти оставаться из-за COVID-19 дома, жителям необходимо покинуть помещения и быстрее эвакуироваться в безопасные места. Все предупреждения об эвакуации Витмер посоветовала воспринимать крайне серьезно. В штате открыты 3 временных убежища.

При этом Уитмер попросила людей соблюдать социальную дистанцию, насколько это возможно, и не забывать о масках.

Что делает Трамп

Ожидается, что 20 мая в Мичиган прибудет президент США Дональд Трамп. Он посетит завод, на котором изготавливаются аппараты искусственной вентиляции легких.

Фото и видео

Как видно на фото и видео из сети, вода разлилась настолько, что затопила дома, дворы, дороги и поля. Силой стихии сносит автомобили.

Мічиган прорвало дві дамби 20 травня фото потоп
После прорыва дамб в Мичигане водой сносит автомобили / Фото AP

 

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Дональд Трамп Коронавирус COVID-19 Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Новости США
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