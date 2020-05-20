Две дамбы прорвало в США: фото и видео сокрушительной стихии

В США в штате Мичиган 20 мая прорвало две дамбы из-за сильных ливней. Из-за чрезвычайной ситуации пришлось эвакуировать до 10 тысяч человек.

Одну из дамб построили еще в 1924 году. Сооружение еще в 2018 году было признано находящимся в неудовлетворительном состоянии. Другую дамбу возвели в 1925 году, при этом ее состояние было удовлетворительным, сообщает BBC.

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Какие угрозы возникли

Сейчас существует угроза наводнения в районах у реки Титтабавассе, предупредили метеорологи. В некоторых частях округа Мидланд, что за 209 километров от Детройта, уровень воды может подняться до отметки 2,7 метра.

Ситуация осложняется из-за коронавируса

По данным губернатора штата Гретхен Витмер, никогда ранее штат не сталкивался с подобным наводнением, которое к тому же совпало с пандемией коронавируса, сообщает USA Today.

Также глава штата отметила, что несмотря на указания власти оставаться из-за COVID-19 дома, жителям необходимо покинуть помещения и быстрее эвакуироваться в безопасные места. Все предупреждения об эвакуации Витмер посоветовала воспринимать крайне серьезно. В штате открыты 3 временных убежища.

При этом Уитмер попросила людей соблюдать социальную дистанцию, насколько это возможно, и не забывать о масках.

Что делает Трамп

Ожидается, что 20 мая в Мичиган прибудет президент США Дональд Трамп. Он посетит завод, на котором изготавливаются аппараты искусственной вентиляции легких.

Фото и видео

Как видно на фото и видео из сети, вода разлилась настолько, что затопила дома, дворы, дороги и поля. Силой стихии сносит автомобили.

Two dams in central Michigan failed Tuesday after several days of heavy rain. The National Weather Service in Detroit said the Edenville and Sanford dams suffered “catastrophic failures,” which led to “extremely dangerous flash flooding.” pic.twitter.com/4sI3yYDqUB — CBS Newspath (@cbsnewspath) May 20, 2020



После прорыва дамб в Мичигане водой сносит автомобили / Фото AP

NEW VIDEO: Aerial footage shows level of flood damage in Mid-Michigan after dams breached: https://t.co/ZM0HKpYzcs pic.twitter.com/P0QNbfucwO — Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) May 20, 2020

Breaking: Video shows the moment Edenville dam collapsed in Midland County, Michigan. Residents in Sanford and Edenville are urged to evacuate immediately. pic.twitter.com/4mgTpoMdYJ — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 20, 2020