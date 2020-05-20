Циклон Амфан накрыл побережье Индии и Бангладеш: видео

В Индии и Бангладеш эвакуируют более 2 миллионов граждан из-за надвигающегося мощного тропического циклона Амфан.

Найпотужніший шторм

Цей циклон уже встиг спричинити вітри зі швидкістю 240 кілометрів за годину. Негода відбувається у районі Бенгальської затоки і може стати найпотужнішим штормом у Індійському океані за останні роки. Про це повідомили у виданні Al Jazeera.

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Індійські синоптики заявили, що циклон Амфан спричинив пориви вітру від 240 до 265 кілометрів на годину над Бенгальською бухтою у понеділок ввечері. У прибережних районах прогнозують вітри швидкістю в 175 – 195 кілометрів за годину. Очікується, що по суходолу він вдарить вже 20 травня 2020 року.

Нас турбує можливий штормовий сплеск, який передбачив Індійський метеорологічний департамент. Рівень води може піднятися на 4 – 6 метрів,

– зазначив голова Національних сил протидії стихійним лихам Сатая Прадхан.

Наслідки від циклону

Влада зазначила, що у них залишилось приблизно 6 годин, щоб евакуювати людей з їхніх будинків. Евакуація відбувається в місця, які були визначені як карантинні центри для хворих на коронавірус та контактних осіб. Там застерегли, що циклон може змити тисячі будинків та весь урожай.

Дивіться відео про циклон Амфан: