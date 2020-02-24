Піщана буря накрила Канари: її видно з космосу – моторошні фото, відео

Масштабна піщана буря із Сахари обрушилася на іспанські Канарські острови. Місцева влада була змушена скасувати авіарейси.

Іспанський оператор аеропорту Aena скасував усі рейси у неділю через погану видимість. Про це повідомляє El Pais.

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Національна метеорологічна служба Іспанії заявила, що вітер з поривами до 120 кілометрів на годину триватиме на Канарських островах до понеділка.

Дивіться моторошне відео піщаної бурі на Канарських островах:

Піщана буря на Канарських островах / Фото Alamy live news

Що відомо про піщану бурю на Канарах

Піщана буря подолала шлях у 500 кілометрів з африканської пустелі Сахари через Атлантичний океан. Вона є настільки великою, що її зафіксували з космосу. Супутникові знімки показують, що буря накрила острови поблизу узбережжя північно-західної Африки.



Піщана буря з космосу / Фото elmundo.es

Пожежники одночасно борються із пожежами на Гран-Канарії і Тенеріфе, де в останні дні температура піднялася вище +30 градусів.

Дивіться відео лісових пожеж на Гран-Канарія:

#IFTasarte imágenes nocturnas, el fuego se salta la pista pic.twitter.com/rzvZ1KKxKO — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) February 24, 2020

Відзначимо, що у січні на Іспанію обрушилися сильні снігопади, дощі та штормові вітри. Унаслідок негоди тоді загинули щонайменше 9 людей, серед них – українець. Потужний шторм Глорія назвали найсильнішим у регіоні з 1982 року.