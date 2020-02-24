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      Піщана буря накрила Канари: її видно з космосу – моторошні фото, відео

      - Читать новость на русском
      Піщана буря на Канарських островах / скріншот з відео

      Масштабна піщана буря із Сахари обрушилася на іспанські Канарські острови. Місцева влада була змушена скасувати авіарейси.

      Іспанський оператор аеропорту Aena скасував усі рейси у неділю через погану видимість. Про це повідомляє El Pais.

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      Національна метеорологічна служба Іспанії заявила, що вітер з поривами до 120 кілометрів на годину триватиме на Канарських островах до понеділка.

      Дивіться моторошне відео піщаної бурі на Канарських островах:

       

      Піщана буря на Канарських островах / Фото Alamy live news

      Що відомо про піщану бурю на Канарах

      Піщана буря подолала шлях у 500 кілометрів з африканської пустелі Сахари через Атлантичний океан. Вона є настільки великою, що її зафіксували з космосу. Супутникові знімки показують, що буря накрила острови поблизу узбережжя північно-західної Африки.


      Піщана буря з космосу / Фото elmundo.es

      Пожежники одночасно борються із пожежами на Гран-Канарії і Тенеріфе, де в останні дні температура піднялася вище +30 градусів.

      Дивіться відео лісових пожеж на Гран-Канарія:

      Відзначимо, що у січні на Іспанію обрушилися сильні снігопади, дощі та штормові вітри. Унаслідок негоди тоді загинули щонайменше 9 людей, серед них – українець. Потужний шторм Глорія назвали найсильнішим у регіоні з 1982 року.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Екологія Стихійні лиха Погода
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