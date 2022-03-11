Россия продолжает вести войну против Украины. В то же время международное сообщество вводит все новые санкции как против самого государства-агрессора, так и против окружения его лидера.

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США наложат санкции на Ковальчука и некоторых депутатов Думы

Полномасштабные санкции будут наложены на Юрия Ковальчука (друга Владимира Путина – 24 канал), руководителей банков, находящихся под санкциями,

– отметили в Белом доме.

Кроме того, под ограничения попадут и депутаты госдумы, которые выступали за законы о признании псевдореспублик оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

К слову, в Соединенных Штатах также запретили американцам инвестировать в любой сектор российской экономики.

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