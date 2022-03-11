Росія продовжує вести війну проти України. Водночас міжнародна спільнота вводить все нові санкції як проти самої держави-агресорки, так і проти оточення її лідера.

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США накладуть санкції на Ковальчука і деяких депутатів Думи

Повномасштабні санкції також будуть накладені на Юрія Ковальчука (друга Володимира Путіна – 24 канал), керівників банків, які перебувають під санкціями,

– зазначили в Білому домі.

Крім того, під обмеження потраплять і депутати держдуми, які виступали за закони про визнання псевдореспублік окупованих частин Донецької та Луганської областей.

До слова, у Сполучених Штатах також заборонили американцям інвестувати у будь-який сектор російської економіки.

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