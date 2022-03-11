Росія продовжує вести війну проти України. Водночас міжнародна спільнота вводить все нові санкції як проти самої держави-агресорки, так і проти оточення її лідера.
Читайте також ЄС готує четвертий пакет санкцій для РФ, – фон дер Ляєн
США накладуть санкції на Ковальчука і деяких депутатів Думи
Повномасштабні санкції також будуть накладені на Юрія Ковальчука (друга Володимира Путіна – 24 канал), керівників банків, які перебувають під санкціями,
– зазначили в Білому домі.
Крім того, під обмеження потраплять і депутати держдуми, які виступали за закони про визнання псевдореспублік окупованих частин Донецької та Луганської областей.
До слова, у Сполучених Штатах також заборонили американцям інвестувати у будь-який сектор російської економіки.
Дізнайтеся більше – про санкції ЄС проти Росії: дивіться відео