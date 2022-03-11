Росію ізолюють від глобальної економічної системи

Про нові санкції проти Росії заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Відповідну заяву вона зробила у Версалі після закінчення неформального саміту ЄС.

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Фон дер Ляєн переконана, що новий пакет санкцій ще більше ізолює Росію.

Ми виступимо із четвертим пакетом санкцій. Ці санкції ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи, збільшуючи ще більшу плату на путінське захоплення України,

– заявила фон дер Ляйєн.

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