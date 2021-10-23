Детали авиаудара США

В результате удара беспилотником MQ-9 мирные жители не пострадали. Об этом говорится в заявлении представителя Центрального командования США Джона Ригсби.

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Отстранения этого высокопоставленного лидера "Аль-Каиды" нарушит способность террористической организации планировать и осуществлять глобальные атаки, которые угрожают гражданам США, нашим партнерам и мирным людям,

– пояснил Ригсби.

Он отметил, что Аль-Каида продолжает представлять угрозу для США и союзников. Террористы используют Сирию как базу для координации с филиалами и планирования внешних операций.

"США и дальше будет атаковать членов Аль-Каиды и других террористических организаций, которые намерены нанести ущерб родине США", – подчеркнул представитель ведомства.

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