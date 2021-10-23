Деталі авіаудару США
У результаті удару безпілотником MQ-9 мирні жителі не постраждали. Про це мовиться у заяві речника Центрального командування США Джона Рігсбі.
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Відсторонення цього високопоставленого лідера "Аль-Каїди" порушить здатність терористичної організації планувати та здійснювати глобальні атаки, які загрожують громадянам США, нашим партнерам і мирним людям,
– пояснив Рігсбі.
Він зауважив, що Аль-Каїда продовжує представляти загрозу для США та союзників. Терористи використовують Сирію як базу для координації з філіями та планування зовнішніх операцій.
"США і далі атакуватиме членів Аль-Каїди та інших терористичних організацій, які мають намір завдати шкоди батьківщині США", – наголосив речник відомства.
ЄС продовжив санкції проти "Аль-Каїди"
- 18 жовтня Рада міністрів із закордонних справ Європейського Союзу продовжила до 31 жовтня 2022 року санкції проти "Аль-Каїди" та "Ісламської держави". Вперше їх запровадили ще у 2016 році.
- Обмеження стосуються заборони на подорожі до ЄС та замороження активів. Установам або людям, які перебувають у Європі заборонили передавати підсанкційним особам будь-які економічні ресурси.