За інформацією місцевої влади, вибух трапився у час, коли місцеві жителі йшли на навчання та роботу.

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Деталі вибуху у Сирії

Вибух 20 жовтня прогримів поблизу президентського палацу в Дамаску. Там спрацювали два вибухових пристрої. У той час повз них проїжджав автобус, в якому були військові.

У результаті вибуху загинули 14 людей, ще 3 отримали поранення. Раніше повідомляли про 13 жертв, однак один із поранених військових помер.

Водночас команда саперів знешкодила третій пристрій, встановлений в тому ж районі.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент.

Наслідки війни у Сирії

За даними ООН, від початку громадянської війни – з березня 2011 року – загинули щонайменше 350 000 людей.

Війна також змусила понад половину населення країни залишати свої домівки. Зокрема, 5 мільйонів місцевих жителів втекли за кордон.

У Дамаску прогримів вибух: Фото Sky News, SANA