За інформацією активістів Сирійської обсерваторії з прав людини, підкріплення прибуло до лінії фронту. З іншого боку на позиціях та в повній бойовій готовності перебувають сили Сирійської національної армії, яку контролює та підтримує Туреччина.

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Ополченці отримали артилерію і танки Т-90. Стрімкий розвиток подій в Алеппо збігся із погрозами Туреччини розпочати військову операцію на півночі та північному сході Сирії.

Загострення на півночі Сирії

Командування турецьких військ у Сирії наказало своїм довірчим угрупованням підвищити готовність. Ці розпорядження з'явилися після слів президента Туреччини Реджепа Ердогана та його уряду щодо "неминучої битви проти терористів".

Водночас турецькі війська поновили артилерійський обстріл на підконтрольних курдам територіях. Снаряди влучили в позиції, що розташовані в селах Аль-Малікія та Калаат-еш-Шаварга. Про жертв внаслідок обстрілу не повідомляли.

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