Відомо, що обмеження розтягнули на 1 рік. Відповідну заяву опублікували на сайті Ради Європи.
Важливо У Конгресі США закликали Байдена негайно запровадити санкції проти "Північного потоку-2"
Що означають обмеження
Тим, хто потрапив під обмеження:
- забороняють поїздки у країни Європейського Союзу;
- їхні активи в ЄС заморожують;
- відповідним людям не зможуть надавати гроші фізичні та юридичні особи.
Відповідне рішення Ради повинні затвердити країни-члени спільноти. На це їм виділили лише кілька днів. Вже 16 жовтня його треба опублікувати в офіційному журналі Європейського Союзу.
Механізм санкцій Євросоюзу через хімічну зброю схвалили 15 жовтня 2018 року. З його допомогою Брюссель зможе вводити санкції проти осіб, яких ЄС вважає відповідальними за застосування хімічної зброї по всьому світу.
Санкції сфокусовані на 15 фізичних осіб та 2 організації. Зокрема у списку на обмеження є Державний науково-дослідницький інститут органічної хімії та технології Росії. Його пов'язують із розробкою "Новачка".
Що таке "Новачок"?Це отрута, яку почали розробляти в Москві у 1960-х роках, а допрацювали на початку 1990-х роках. Саме цією хімічною зброєю отруїли російського опозиціонера Олексія Навального. Цю ж речовину знайшли в організмі колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля.
До речі, на початку жовтня Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських компаній за проведення виборів в тимчасово окупованому Криму.