Там переконані, що Росія тисне на Європу задля прискорення процесу сертифікації газопроводу Росії. А отже – використовує газ як зброю.
Думка до теми Необхідності для термінового запуску "Північного потоку-2" не існує, – Макогон
Байден та Меркель "заплющують очі" на дії Кремля
Представник комітету та Республіканської партії Майкл Маккол у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті Конгресу, звернув увагу на те, що:
- Росія вже зараз агресивно використовує газ як зброю.
- А отже – створює енергетичну кризу в Європі, щоб та прискорила процедуру сертифікації російського "Північного потоку-2".
Президент Байден і канцлерка Меркель зобов’язалися діяти, якщо Росія спробує використати енергетику як зброю. Натомість вони заплющують очі на навмисні зусилля режиму Путіна,
– мовиться у заяві.
Байден має запровадити санкції проти Nord Stream 2
Маккол також наголосив, що:
- Росія маніпулює європейським ринком газу та наближає глибоку енергетичну кризу на континенті.
- Тож адміністрація Байдена повинна "негайно скасувати відмову від критично важливих санкцій проти Nord Stream 2".
Запуск проєкту "Північний потік-2" подарує російському президентові ще одну потужну зброю згубного впливу, яку застосують проти України та інших наших європейських партнерів,
– підсумував конгресмен.