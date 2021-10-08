Там переконані, що Росія тисне на Європу задля прискорення процесу сертифікації газопроводу Росії. А отже – використовує газ як зброю.

Думка до теми Необхідності для термінового запуску "Північного потоку-2" не існує, – Макогон

Байден та Меркель "заплющують очі" на дії Кремля

Представник комітету та Республіканської партії Майкл Маккол у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті Конгресу, звернув увагу на те, що:

Росія вже зараз агресивно використовує газ як зброю.

А отже – створює енергетичну кризу в Європі, щоб та прискорила процедуру сертифікації російського "Північного потоку-2".

Президент Байден і канцлерка Меркель зобов’язалися діяти, якщо Росія спробує використати енергетику як зброю. Натомість вони заплющують очі на навмисні зусилля режиму Путіна,

– мовиться у заяві.

Байден має запровадити санкції проти Nord Stream 2

Маккол також наголосив, що:

Росія маніпулює європейським ринком газу та наближає глибоку енергетичну кризу на континенті.

Тож адміністрація Байдена повинна "негайно скасувати відмову від критично важливих санкцій проти Nord Stream 2".

Запуск проєкту "Північний потік-2" подарує російському президентові ще одну потужну зброю згубного впливу, яку застосують проти України та інших наших європейських партнерів,

– підсумував конгресмен.

Слід пам'ятати: Сполучені Штати Америки у 2021 році санкції проти компаній, причетних до будівництва російського "Північного потоку-2" застосовували. Але – не проти безпосередньо оператора газопроводу Nord Stream 2.