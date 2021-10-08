Там убеждены, что Россия давит на Европу ради ускорения процесса сертификации газопровода России. А значит – использует газ как оружие.
Мнение к теме Необходимости для срочного запуска "Северного потока-2" не существует, – Макогон
Байден и Меркель "закрывают глаза" на действия Кремля
Представитель комитета и Республиканской партии Майкл Маккол в заявлении, обнародованном на официальном сайте Конгресса, обратил внимание на то, что:
- Россия уже сейчас агрессивно использует газ как оружие.
- А значит – создает энергетический кризис в Европе, чтобы та ускорила процедуру сертификации российского "Северного потока-2".
Президент Байден и канцлер Меркель обязались действовать, если Россия попытается использовать энергетику как оружие. Вместо этого они закрывают глаза на преднамеренные усилия режима Путина,
– говорится в заявлении.
Байден должен ввести санкции против Nord Stream 2
Маккол также подчеркнул, что:
- Россия манипулирует европейским рынком газа и приближает глубокий энергетический кризис на континенте.
- Поэтому администрация Байдена должна "немедленно отменить отказ от критически важных санкций против Nord Stream 2".
Запуск проекта "Северный поток-2" подарит российскому президенту еще одно мощное оружие пагубного влияния, которое применит против Украины и других наших европейских партнеров,
– подытожил конгрессмен.