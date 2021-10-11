Известно, что ограничения растянули на 1 год. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Совета Европы.
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Что означают ограничения
Тем, кто попал под ограничения:
- запрещают поездки в страны Европейского Союза;
- их активы в ЕС замораживают;
- соответствующим людям не смогут предоставлять деньги физические и юридические лица.
Соответствующее решение Совета должны утвердить страны-члены сообщества. На это им выделили всего несколько дней. Уже 16 октября его надо опубликовать в официальном журнале Европейского Союза.
Механизм санкций Евросоюза из-за химического оружия одобрили 15 октября 2018 года. С его помощью Брюссель сможет вводить санкции против лиц, которых ЕС считает ответственными за применение химического оружия по всему миру.
Санкции сфокусированы на 15 физических лицах и 2 организациях. В частности, в списке на ограничения есть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий России. Его связывают с разработкой "Новичка".
Что такое "Новичок"?Это яд, который начали разрабатывать в Москве в 1960-х годах, а доработали в начале 1990-х годах. Именно этим химическим оружием отравили российского оппозиционера Алексея Навального. Это же вещество нашли в организме бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля.
Кстати, в начале октября Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских компаний за проведение выборов во временно оккупированном Крыму.