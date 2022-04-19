Такое заявление Байден сделал, отвечая на вопросы журналистов в городе Портсмут, штат Нью-Гэмпшир.
Важно Новое оружие России скоро займет место в музее, его нечем ремонтировать, – Мусиенко
Представители СМИ спросили Байдена, планирует ли он поставлять Украине больше артиллерии, на что он ответил "да".
Ранее стало известно, что Украина получит от США предназначавшиеся Афганистану Ми-17. Штаты передадут эти вертолеты в рамках нового пакета военной помощи.
Недавно стало известно, что США предоставят Украине вооружение почти на 800 миллионов долларов. О помощи президент США Джо Байден объявил в разговоре с Владимиром Зеленским.
Кстати – Соловьев в истерике из-за поставок оружия Украине: смотрите видео