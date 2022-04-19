Такое заявление Байден сделал, отвечая на вопросы журналистов в городе Портсмут, штат Нью-Гэмпшир.

Важно Новое оружие России скоро займет место в музее, его нечем ремонтировать, – Мусиенко

Представители СМИ спросили Байдена, планирует ли он поставлять Украине больше артиллерии, на что он ответил "да".

Интересно! Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что только оружие от США может переломить ситуацию на фронте.

Ранее стало известно, что Украина получит от США предназначавшиеся Афганистану Ми-17. Штаты передадут эти вертолеты в рамках нового пакета военной помощи.

Недавно стало известно, что США предоставят Украине вооружение почти на 800 миллионов долларов. О помощи президент США Джо Байден объявил в разговоре с Владимиром Зеленским.

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