Таку заяву Байден зробив, відповідаючи на питання журналістів у місті Портсмут, штат Нью-Гемпшир.

Важливо Новітня зброя Росії скоро займе місце в музеї, її немає чим ремонтувати, – Мусієнко

Представники ЗМІ запитали Байдена, чи планує він постачати Україні більше артилерії, на що він відповів "так".

Цікаво! Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що лише зброя від США може переламати ситуацію на фронті.

Раніше стало відомо, що Україна отримає від США Мі-17, які призначалися Афганістану. Штати передадуть ці гелікоптери в межах нового пакету військової допомоги.

Нещодавно стало відомо, що США нададуть Україні озброєння майже на 800 мільйонів доларів. Про допомогу президент США Джо Байден оголосив під час розмови з Володимиром Зеленським.

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