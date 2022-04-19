Тож невдовзі в окупантів банально не буде чим ремонтувати те, що у них є. Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Це призведе до того, що такі танки "Армата" чи інше новітнє модернізоване озброєння відійде в забуття,

– наголосив Мусієнко.

І додав, що росіяни не зможуть надалі їх виробляти. Це буде надзвичайно потужний удар.

"Вони ще можуть це все продемонструвати на параді. Але скоро це займе місце в музеї, тому що новітню техніку не буде чим ремонтувати й взагалі виробляти", – наголосив фахівець.

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