Сергій Гайдай розповів, що постійно йдуть бої в місті Рубіжному та Попасній. Проте ворог нічого зробити не може.

Важливо Воюють або свіжомобілізовані, або бойовики, – Гайдай про важку ситуацію в Рубіжному і Попасній

"Втрачають вони там людей, техніку. Збивають наші хлопці безпілотники", – зазначив очільник Луганської ОВА.

Крім того, він повідомив, що на межі Луганської та Харківської областей наші захисники збивають літаки та тримають оборону.

Евакуація людей

"Що стосується евакуації, то ми займаємося евакуацією щодня, попри те що як такого коридору чи режиму тиші – нема. Його і раніше не було, а зараз – взагалі. Проте ми все одно вивозимо людей", – додав Гайдай.

Нагадаємо, 19 квітня з Луганщини та Донеччини відправляться 2 евакуаційні поїзди. Дізнатись всю необхідну інформацію можна за телефоном – 0 800 503 або у довідковій вокзалів.

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