Один потяг евакуйовуватиме людей з Лозової, а інший – з Покровська. Час відправленння можна дізнатися у довідковій вокзалів та на гарячій лінії за телефоном: 0 800 503 111.
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19 квітня курсуватимуть такі евакуаційні потяги:
- №45 Лозова – Ужгород;
- №233 Покровськ – Чоп.
Укрзалізниця закликає наперед пасажирів бути обачними на вокзалі. Якщо почуєте сирену, то одразу прямуйте до сховищ. "Потурбуйтеся про свої родини та відправте їх залізницею до безпеки!" – наголошує перевізник.
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