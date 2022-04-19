Один поезд будет эвакуировать людей из Лозовой, а другой – из Покровска. Время отправления можно узнать в справочной вокзала и на горячей линии по телефону: 0 800 503 111 .

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19 апреля будут курсировать следующие эвакуационные поезда:

№45 Лозовая – Ужгород;

№233 Покровск – Чоп.

Укрзализныця призывает пассажиров быть осмотрительными на вокзале. Если услышите сирену, то сразу направляйтесь в убежища. "Позаботьтесь о своих семьях и отправьте их по железной дороге в безопасность!" – отмечает перевозчик.

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