Сергей Гайдай рассказал, что постоянно идут бои в городе Рубежном и Попасной. Однако враг ничего сделать не может.

Важно Воюют или свежемобилизованные, или боевики, – Гайдай о тяжелой ситуации в Рубежном и Попасной

"Теряют они там людей, технику. Сбивают наши ребята беспилотники", – отметил глава Луганской ОГА.

Кроме того, он сообщил, что на границе Луганской и Харьковской областей наши защитники сбивают самолеты и держат оборону.

Эвакуация людей

"Что касается эвакуации, то мы занимаемся эвакуацией ежедневно, несмотря на то что как такового коридора или режима тишины – нет. Его и раньше не было, а сейчас – вообще. Однако мы все равно вывозим людей", – добавил Гайдай.

Напомним, 19 апреля из Луганщины и Донетчины отправятся 2 эвакуационных поезда. Узнать всю необходимую информацию можно по телефону – 0 800 503 или в справочной вокзалов.

Стоит посмотреть – какая ситуация на Луганщине: смотрите видео